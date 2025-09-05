Смесь Garmin и G-Shock? Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro с титановым корпусом и фонариком

Фархад

Amazfit

Бренд Huami внезапно выпустил новые умные часы Amazfit T-Rex 3 Pro, которые во многом лучше стандартных T-Rex 3, вышедших около года назад.

Девайс представлен в двух размерах (44 мм и 48 мм) и трёх расцветках. Amazfit T-Rex 3 Pro получили новый встроенный двухцветный фонарик, который помогает видеть в темноте или отправлять сигнал SOS. Встроенные динамик и микрофон позволяют звонить с часов. Кроме того, часы предлагают фирменный набор бесплатных офлайн-приложений с отслеживанием точек интереса и автоматическим планированием маршрута с учётом выбранного направления и расстояния.

Amazfit

Часы Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены обновленной GPS-антенной для более точных измерений, поддерживающей шесть спутниковых систем. Также доступно более 180 спортивных режимов и фирменные датчики для мониторинга ключевых показателей здоровья.

Часы работают под управлением Zepp OS 5.0. Версия на 44 мм получила 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 640 мАч, а версия 48 мм — 1,50-дюймовый AMOLED-дисплей и батарею на 700 мАч. Пиковая яркость обеих моделей достигает 3000 нит. Меньшие Amazfit T-Rex 3 Pro могут проработать до 19 дней без подзарядки, а крупные — до 25 дней. Кроме того, часы получили сапфировое стекло и безель из титанового сплава.

Amazfit

Цены на Amazfit T-Rex 3 Pro стартуют с 400 евро. Ждём, когда эти часы появятся на местных маркетплейсах.
3
