Смесь Garmin и G-Shock? Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro с титановым корпусом и фонариком

Бренд Huami внезапно выпустил новые умные часы Amazfit T-Rex 3 Pro, которые во многом лучше стандартных T-Rex 3, вышедших около года назад.
Часы Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены обновленной GPS-антенной для более точных измерений, поддерживающей шесть спутниковых систем. Также доступно более 180 спортивных режимов и фирменные датчики для мониторинга ключевых показателей здоровья.
Часы работают под управлением Zepp OS 5.0. Версия на 44 мм получила 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 640 мАч, а версия 48 мм — 1,50-дюймовый AMOLED-дисплей и батарею на 700 мАч. Пиковая яркость обеих моделей достигает 3000 нит. Меньшие Amazfit T-Rex 3 Pro могут проработать до 19 дней без подзарядки, а крупные — до 25 дней. Кроме того, часы получили сапфировое стекло и безель из титанового сплава.
Цены на Amazfit T-Rex 3 Pro стартуют с 400 евро. Ждём, когда эти часы появятся на местных маркетплейсах.