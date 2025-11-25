СМИ раскрыли неочевидный путь для Тима Кука после ухода с поста в Apple. Это связано с Трампом



Ранее мы рассказывали, что инсайдеры пророчат Тиму Куку скорый уход с поста гендиректора Apple и передачу полномочий преемнику — им журналисты называют Джона Тернуса, текущего операционного директора компании.

«Трампу явно комфортно общаться с Куком. На официальных мероприятиях он не упустит возможности упомянуть его имя или подчеркнуть присутствие Кука в зале. И, что ещё важнее, Трамп знает, как присутствие Кука на публике воспринимается даже в присутствии других руководителей технологических компаний», — 9to5Mac.



Поскольку с поста СЕО обычно разрешено переходить на место исполнительного председателя совета директоров Apple, то теоретически Кук сможет сохранить свой авторитет и власть в компании. Что может быть крайне желательно для Трампа, который едва ли настолько же дружелюбно примет нового незнакомого ему СЕО лишь потому, что он занял пост.

Эта ротация просматривалась уже давно: Кук уже немолодой человек, он стал СЕО в 50 лет и находится на посту уже почти 15 лет. После 65 в США принято отстраняться от дел и выходить на пенсию. Да и сам Кук в 2021 году заявлял, что «вероятно не будет» на посту гендира Apple следующие 10 лет. Логично, что в 2026 году руководитель компании должен смениться.9to5Mac делает предположение, что этого не произойдет. Точнее, по букве закона Кука сменит Тернус (или кто-то другой), но фактическим руководителем останется именно Тим. Издание считает, что такое может случиться из-за большой симпатии Трампа к Куку: