Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

СМИ раскрыли неочевидный путь для Тима Кука после ухода с поста в Apple. Это связано с Трампом

Олег
Скриншот из видео Apple

Ранее мы рассказывали, что инсайдеры пророчат Тиму Куку скорый уход с поста гендиректора Apple и передачу полномочий преемнику — им журналисты называют Джона Тернуса, текущего операционного директора компании.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Эта ротация просматривалась уже давно: Кук уже немолодой человек, он стал СЕО в 50 лет и находится на посту уже почти 15 лет. После 65 в США принято отстраняться от дел и выходить на пенсию. Да и сам Кук в 2021 году заявлял, что «вероятно не будет» на посту гендира Apple следующие 10 лет. Логично, что в 2026 году руководитель компании должен смениться.

9to5Mac делает предположение, что этого не произойдет. Точнее, по букве закона Кука сменит Тернус (или кто-то другой), но фактическим руководителем останется именно Тим. Издание считает, что такое может случиться из-за большой симпатии Трампа к Куку:

«Трампу явно комфортно общаться с Куком. На официальных мероприятиях он не упустит возможности упомянуть его имя или подчеркнуть присутствие Кука в зале. И, что ещё важнее, Трамп знает, как присутствие Кука на публике воспринимается даже в присутствии других руководителей технологических компаний», — 9to5Mac. 

Поскольку с поста СЕО обычно разрешено переходить на место исполнительного председателя совета директоров Apple, то теоретически Кук сможет сохранить свой авторитет и власть в компании. Что может быть крайне желательно для Трампа, который едва ли настолько же дружелюбно примет нового незнакомого ему СЕО лишь потому, что он занял пост. 

1
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Google взломала iOS. Что будет делать Apple?
Молниеносный успех Pixar — главный секрет Джобса. Неизданное интервью основателя Apple попало в сеть
Apple потеряла суперважного человека из своей команды

Рекомендации

Рекомендации

Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+194
Gabriel
Фигню пишут.
Тим Кук сторонник демократической партии, Трамп Республиканец.
Сомневаюсь что Трамп испытывает какие либо симпатии к Куку.
А вот Тернус это интересный товарищ.
Закончил Пенсильванский университет.
А это учебное заведение закончило много занимательных людей.
Среди них:
Уоррен Баффет (думаю все его знают)
Илон Маск
и сам Дональд Трамп.
Так что …
Тим Кук скорее всего первые пару лет будет наставником Тернуса и серым кардиналом компании пока компания не убедится в том что поставила у руля того кого нужно.
Сегодня в 12:39
#
Вася Вотафаков
+6490
Вася Вотафаков
Я один прочитал « … из-за большой симпатии Трампа к ку-ку…» ? 😆😆😆
53 минуты назад
#