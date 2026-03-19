СМИ: Роскомнадзор перестал справляться с блокировками в РФ из-за Telegram (+ комментарий РКН)

Инфраструктура РКН не выдерживает количества и объемов блокировок в российских сетях. Об этом пишет Forbes.

«Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей», — говорит собеседник Forbes.





Комментарий Роскомнадзора: «Информация не соответствует действительности»

Согласно источнику, подробностями поделились сотрудники телеком-компаний на условиях анонимности. По его словам, заблокированные ресурсы время от времени снова становятся доступными и работоспособными — это касается «зеленого мессенджера» и YouTube.Другой источник в телеком-отрасли подтверждает: «насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы».Еще один собеседник, партнер Comnews Research Леонид Коник, заявил, что «пропускная способность ТСПУ составляет 100 Гбит/с», причем на нее влияют и сторонние факторы. Он заявил, что «РКН периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек» и «операторы сами периодически по каким-либо причинам отключают электропитание ТСПУ».Также он считает, что временная доступность ранее заблокированных сервисов возникает из-за срочной переброски мощностей на блокировку Telegram, который требует очень много ресурсов. Прямо сейчас ТСПУ якобы перегружает не сам Telegram, а протокол MTProto, который «генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram».