СМИ: Роскомнадзор перестал справляться с блокировками в РФ из-за Telegram (+ комментарий РКН)

Инфраструктура РКН не выдерживает количества и объемов блокировок в российских сетях. Об этом пишет Forbes.
Согласно источнику, подробностями поделились сотрудники телеком-компаний на условиях анонимности. По его словам, заблокированные ресурсы время от времени снова становятся доступными и работоспособными — это касается «зеленого мессенджера» и YouTube.
«Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей», — говорит собеседник Forbes.
Другой источник в телеком-отрасли подтверждает: «насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы».
Еще один собеседник, партнер Comnews Research Леонид Коник, заявил, что «пропускная способность ТСПУ составляет 100 Гбит/с», причем на нее влияют и сторонние факторы. Он заявил, что «РКН периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек» и «операторы сами периодически по каким-либо причинам отключают электропитание ТСПУ».
Также он считает, что временная доступность ранее заблокированных сервисов возникает из-за срочной переброски мощностей на блокировку Telegram, который требует очень много ресурсов. Прямо сейчас ТСПУ якобы перегружает не сам Telegram, а протокол MTProto, который «генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram».
Комментарий Роскомнадзора: «Информация не соответствует действительности»