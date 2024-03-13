СМИ: «Яндекс» создает аналог Tinder. Это неправда

Фото: Behance
Об этом сообщили в пресс-службе компании, после появления информации о разработке российского приложения для знакомств.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова «Яндекса», компания не разрабатывает и не планирует выпускать сервис, который заочно назвали «Яндекс мэтчем».
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Изначально информацию сообщили «Ведомости». Свои выводы издание сделало на основе обнаруженных тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров на ресурсах Habr, Figma, Behance и в соцсети «В контакте». Первые схожие публикации которых были замечены еще летом 2023 года.
Спустя несколько часов «Яндекс» опровергла создание аналога приложения Tinder.