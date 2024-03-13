СМИ: «Яндекс» создает аналог Tinder. Это неправда

Артем
унУКНукн.png
Фото: Behance

Об этом сообщили в пресс-службе компании, после появления информации о разработке российского приложения для знакомств.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова «Яндекса», компания не разрабатывает и не планирует выпускать сервис, который заочно назвали «Яндекс мэтчем». 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Изначально информацию сообщили «Ведомости». Свои выводы издание сделало на основе обнаруженных тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров на ресурсах Habr, Figma, Behance и в соцсети «В контакте». Первые схожие публикации которых были замечены еще летом 2023 года.

Спустя несколько часов «Яндекс» опровергла создание аналога приложения Tinder.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
ТАСС
Cсылки по теме:
Найден необычный способ получить 300 р. от «Яндекса» — нужно похвалить таксиста
«Яндекс» больше не указ таксистам. Теперь они сами устанавливают цены
Теперь «Шедеврум» может менять любые изображения по текстовому запросу

Рекомендации

Рекомендации

Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию
Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии