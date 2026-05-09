Смогли договориться? Теперь Intel будет выпускать чипы для Mac и iPad

Инсайдеры из The Wall Street Journal сообщают, что Apple и Intel достигли предварительного соглашения, по которому Intel будет производить часть будущих чипов для Apple. Переговоры между компаниями шли больше года, а в последние месяцы стороны якобы уже оформили формальную сделку.

Пока неизвестно, какие именно процессоры попадут под это партнерство. Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо писал, что Intel начнёт выпускать будущие чипы M-серии для Mac и iPad уже в 2027 году. Позже появилась информация, что сотрудничество может затронуть и процессоры для iPhone, но это произойдет не раньше 2028 года.Сейчас Apple практически полностью зависит от TSMC, которая выпускает все современные чипы серии A и M. Именно поэтому Apple активно ищет альтернативы — для снижения рисков, связанных с производством. В сделке, по данным СМИ, активно участвовало правительство США. Администрация Дональда Трампа продвигала идею усиления Intel и возвращения крупных технологических производств в США. Для Apple такое сотрудничество может стать еще и важным политическим шагом.При этом у фанатов Apple уже появились опасения. Intel сейчас серьезно отстает от TSMC по техпроцессам и энергоэффективности, поэтому многие переживают, сможет ли компания обеспечить тот уровень производительности и автономности, к которому привыкли владельцы iPhone, iPad и Mac на Apple Silicon.Скорее всего, первые устройства с частично произведенными Intel чипами появятся уже в следующем году.