Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Смогли договориться? Теперь Intel будет выпускать чипы для Mac и iPad

Фархад


Инсайдеры из The Wall Street Journal сообщают, что Apple и Intel достигли предварительного соглашения, по которому Intel будет производить часть будущих чипов для Apple. Переговоры между компаниями шли больше года, а в последние месяцы стороны якобы уже оформили формальную сделку.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Пока неизвестно, какие именно процессоры попадут под это партнерство. Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо писал, что Intel начнёт выпускать будущие чипы M-серии для Mac и iPad уже в 2027 году. Позже появилась информация, что сотрудничество может затронуть и процессоры для iPhone, но это произойдет не раньше 2028 года.

Сейчас Apple практически полностью зависит от TSMC, которая выпускает все современные чипы серии A и M. Именно поэтому Apple активно ищет альтернативы — для снижения рисков, связанных с производством. В сделке, по данным СМИ, активно участвовало правительство США. Администрация Дональда Трампа продвигала идею усиления Intel и возвращения крупных технологических производств в США. Для Apple такое сотрудничество может стать еще и важным политическим шагом.

При этом у фанатов Apple уже появились опасения. Intel сейчас серьезно отстает от TSMC по техпроцессам и энергоэффективности, поэтому многие переживают, сможет ли компания обеспечить тот уровень производительности и автономности, к которому привыкли владельцы iPhone, iPad и Mac на Apple Silicon.

Скорее всего, первые устройства с частично произведенными Intel чипами появятся уже в следующем году.
0
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Чем удивят Apple Watch Series 12 и Ultra 4? В новых часах появится Touch ID и спутниковая связь
Apple прикрыла самую популярную лазейку для покупки техники со скидкой. Теперь будет ещё дороже
В вашем iPhone есть режим «антишпион». Даже новый Samsung Galaxy покупать не придётся

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также