Смотрите, каким будет юбилейный iPhone XX с безрамочным дисплеем со всех сторон

Фархад

iPhone XX

Компания Apple планирует кардинально изменить дизайн юбилейного iPhone, сделав его полностью стеклянным и без рамок. Скорее всего, экран будет изогнутым по четырём краям, создавая эффект полного погружения.

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По данным корейского отраслевого медиа ETNews, Apple разрабатывает уникальный дисплей, который изогнут не только по бокам, но также сверху и снизу. Это создаст визуально бесконечную поверхность без вырезов и рамок. Это соответствует инсайдам Bloomberg и The Information относительно планов Apple по выпуску полностью стеклянного iPhone с подэкранной фронтальной камерой и сканером Face ID.

Apple уже ведёт переговоры с Samsung и LG по поставкам OLED-дисплеев нового поколения с 16-нм чипами драйвера FinFET для повышения энергоэффективности. Компания также тестирует кремниевые аккумуляторы, способные повысить автономность будущих устройств. В то же время инженеры разрабатывают алгоритмы фантомных срабатываний, чтобы компенсировать отсутствие рамок и исключить случайные нажатия на дисплей.

Юбилейный iPhone 2027 года может стать самым радикальным редизайном со времён модели iPhone X, если Apple удастся реализовать все её идеи.
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Источник:
MacRumors
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