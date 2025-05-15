Смотрите, каким будет юбилейный iPhone XX с безрамочным дисплеем со всех сторон

Компания Apple планирует кардинально изменить дизайн юбилейного iPhone, сделав его полностью стеклянным и без рамок. Скорее всего, экран будет изогнутым по четырём краям, создавая эффект полного погружения.
Apple уже ведёт переговоры с Samsung и LG по поставкам OLED-дисплеев нового поколения с 16-нм чипами драйвера FinFET для повышения энергоэффективности. Компания также тестирует кремниевые аккумуляторы, способные повысить автономность будущих устройств. В то же время инженеры разрабатывают алгоритмы фантомных срабатываний, чтобы компенсировать отсутствие рамок и исключить случайные нажатия на дисплей.
Юбилейный iPhone 2027 года может стать самым радикальным редизайном со времён модели iPhone X, если Apple удастся реализовать все её идеи.
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