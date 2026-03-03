Смотрите в оба: Apple выпустила сразу два новых монитора Studio Display и Studio Display XDR.







Вместе с новыми ноутбуками Apple представила абсолютно новый монитор Studio Display XDR, который пришёл на смену Pro Display XDR.

Формат остался от обычного Studio Display — 27 дюймов и разрешение 5K, но начинку серьёзно прокачали. Увы, больше никаких 32 дюймов и 6К-разрешений. Зато монитор получил дисплей mini-LED с пиковой яркостью до 2000 нит для HDR-контента и частоту обновления до 120 Гц.На задней панели — один восходящий порт Thunderbolt 5 с зарядкой до 140 Вт, один нисходящий Thunderbolt 5 для аксессуаров или цепочки дисплеев и два USB-C. Пропускная способность достигает 120 Гбит/с. По сути, это уже не просто монитор, а полноценный центр подключения для профессионального рабочего места.Одновременно Apple обновила обычный Studio Display. Он тоже получил Thunderbolt 5 (с зарядкой до 96 Вт), камеру 12 Мп Center Stage с поддержкой Desk View и улучшенную акустику с более глубокими басами. Но ключевые фишки — 120 Гц, mini-LED и яркость 2000 нит — доступны только в версии XDR. Базовая модель по-прежнему ограничена 60 Гц и 600 нит.Цены в США стартуют с 1599 за обычную версию Studio Display и $3299 за Studio Display XDR ($3599 с нанотекстурным стеклом).