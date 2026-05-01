Смотрите вверх: весь май из России будет видно космическую красоту

В течение этого месяца россияне в разных частях страны смогут увидеть несколько космических объектов. Об этом пишет ТАСС.

«Май оказался одним из лучших месяцев для наблюдения МКС. С начала месяца станция будет наблюдаться в основном ближе к утру, а после 8 мая до окончания периода ее наблюдения — до 17 мая будет видна в основном до полуночи. МКС появляется как яркая звезда в западной части неба и постепенно движется в южную часть неба. 18, 19 и 20 мая Луна последовательно посетит самые яркие планеты — Венеру и Юпитер, наблюдать это красивое явление можно после 22:00 в западной части неба», — рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Согласно источнику, в мае на небе будут видны метеорный поток эта-Аквариды, сближение Луны с Венерой и Юпитером, а также Международная космическая станция.Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в ночь с 5 на 6 мая, ожидается интенсивное движение порядка 40-80 штук в час, при этом высматривать их стоит близко к горизонту в восточной части неба. Увидеть весь поток целиком, скорее всего, помешает почти полная Луна с освещенностью около 80%.