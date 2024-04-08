«Смута» — не предел. Готовьтесь к шквалу успешных российских игр

Олег

Смута


После релиза отечественной игры «Смута» Институт развития интернета (ИРИ) раскрыл свои планы на российскую гейм-индустрию.

Андрей Воронков, замдиректор ИРИ, сообщил, что с 2021 года организация предоставила финанстрование около 40 игровым проектам из России. Всего на это было потрачено 1,5 миллиарда рублей.

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Помимо этого, Воронков назвал «Смуту» не спорной, а «по-своему успешной», поскольку игра активно мелькает в СМИ, а связанный с ней контент набирает миллионы просмотров. В числе других очень важных отечественных релизов он перечислил стратегию «Передний край», «Спарту» и «Тайны музея». 

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Источник:
4pda
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Комментарии

Aspard
+562
Aspard
Сколько не видел обзоры — игра полнейший шлак. В чем не предел¿
Вчера в 18:09
#
Dmitriy
+895
Dmitriy
Пошупал.Хватило меня на 2 часа.
Да, шлак. Графон, левелдизайн — хороши, да, ну движок то неплохой, не наш к счастью.
Озвучка... сюжет... анимация.... Все завалено.
Успешна игра? Конечно, натянуть нечто кое как за такой бюджет — успешная тема.
Вчера в 18:32
#
+373
den3221
Получается неважно что за игра, главное чтоб нашими разрабами сделана и мелькала везде! А остальное эх шапку на пол и в пляс в присядочку! Авось и другие подтянутся!)
Вчера в 18:38
#
+3
н0мер den3221
Что ж вы так отечественное не любите, вас прямо корежит. Когда иностранный шлак толкают из каждой дырки вы не против. Еб вашу, да порадуйтесь хоть чему-то. Государства совсем недавно не должно было быть вовсе, а тут хоть что-то выпускает. Ни в одной стране мира (хоть в Нигерии) таких токс-долбаебов не бывает.
Вчера в 20:07
#
+373
den3221 н0мер
Меня не корежит! Меня печалит что сырое го…. подают под видом булочки с маком! А вас все радует что отечественное! Или вы так для красного словца?
Вчера в 20:48
#
+373
den3221 н0мер
У нас все так от патрона до г…. делается! И почему же мы так себя не уважаем! Хотя чего я пишу.
Вчера в 20:50
#
+3
н0мер den3221
айфон вначале был охуенен. И до сих пор не моросит не глючит. Походу, родину любить русня вообще не способна. Обязательно надо насрать нагадить. Можно же и конструктивнее к своим быть.
27 минут назад
#
+105
unfailingsky
В сортах гов_а разбираться не собираюсь. Может, ещё русские фильмы смотреть ?)))
Вчера в 22:45
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