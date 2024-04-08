«Смута» — не предел. Готовьтесь к шквалу успешных российских игр

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После релиза отечественной игры «Смута» Институт развития интернета (ИРИ) раскрыл свои планы на российскую гейм-индустрию.Андрей Воронков, замдиректор ИРИ, сообщил, что с 2021 года организация предоставила финанстрование около 40 игровым проектам из России. Всего на это было потрачено 1,5 миллиарда рублей.Помимо этого, Воронков назвал «Смуту» не спорной, а «по-своему успешной», поскольку игра активно мелькает в СМИ, а связанный с ней контент набирает миллионы просмотров. В числе других очень важных отечественных релизов он перечислил стратегию «Передний край», «Спарту» и «Тайны музея».