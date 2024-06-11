Сначала играй, потом покупай: Steam открыл бесплатный доступ к сотням игр

Крупнейшая игровая платформа вновь запустила фестиваль «Играм быть». Так геймеры смогут оценить множество новинок, перед покупкой. Ивент проводят всего три раза в году и длиться он не больше недели.
На этот раз фестиваль демоверсий Steam Next Fest продлится до 17 июня. За столь короткий срок опробовать все новинки просто нереально. Чтобы найти нужный тайтл или углубиться в игры определенного жанра, можно воспользоваться фильтрами поиска. Например, выбрать самые популярные, атмосферные, или доступные по цене.
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Если тратить время на установку нет, можно посмотреть прохождение от самих разработчиков в прямом эфире.
Полный список демоверсий можно увидеть тут.