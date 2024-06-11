ПМЭФ 2024

Сначала играй, потом покупай: Steam открыл бесплатный доступ к сотням игр

Артем
haerharetj.png

Крупнейшая игровая платформа вновь запустила фестиваль «Играм быть». Так геймеры смогут оценить множество новинок, перед покупкой. Ивент проводят всего три раза в году и длиться он не больше недели.

На этот раз фестиваль демоверсий Steam Next Fest продлится до 17 июня. За столь короткий срок опробовать все новинки просто нереально. Чтобы найти нужный тайтл или углубиться в игры определенного жанра, можно воспользоваться фильтрами поиска. Например, выбрать самые популярные, атмосферные, или доступные по цене. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Если тратить время на установку нет, можно посмотреть прохождение от самих разработчиков в прямом эфире. 

Полный список демоверсий можно увидеть тут.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Steam
Cсылки по теме:
Как пополнить кошелёк Steam через «Тинькофф»
В Steam появилась игра про машиниста поезда, который глушит водку и люто беспределит на станциях
Steam забанил 20 тысяч геймеров из России и Беларуси

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии