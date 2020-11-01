Qualcomm Snapdragon 875
Появился новый результат теста флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 875 в бенчмарке AnTuTu. Это абсолютный рекорд в базе данных.

Snapdragon 875 набрал 847 868 баллов. Для сравнения, A14 Bionic в iPhone 12 набирает в этом тесте около 600 тысяч очков, Snapdragon 865+ — приблизительно 630 тысяч баллов, Kirin 9000 и ещё не вышедший Exynos 1080 — почти 700 тысяч.

AnTuTu

Стоит отметить, что Snapdragon 875 из теста AnTuTu — скорее всего не финальная версия, поэтому результаты реальных устройств на базе чипа могут отличаться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Официальная презентация процессора намечена на 1 декабря.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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