Snapdragon 888

Компания Qualcomm продемонстрировала показатели производительности новой флагманской платформы Snapdragon 888 в синтетических тестах. В этой платформе реализованы передовые технологические инновации в области 5G, искусственного интеллекта, игр и обработки изображений.

Тестирование проводилось на референсном смартфоне Qualcomm. Он не поступит в продажу, компания создала его лишь для демонстрации возможностей своей новой платформы.

Смартфон с Snapdragon 888 в среднем набирает в AnTuTu больше 735 тысяч баллов, что является рекордным показателем. В настоящее время самый производительный смартфон — Huawei Mate 40 Pro с процессором Kirin 9000, который получает в AnTuTu 661 тысячу баллов, а устройства со Snapdragon 865+ набирают от 600 до 632 тысяч баллов в зависимости качества охлаждения компонентов. В остальных бенчмарках Snapdragon 888 тоже лидирует.

Snapdragon 888 собран по 5-нм техпроцессу, который обеспечил высокую производительность и энергоэффективность. Kryo 680 увеличивает общую производительность центрального процессора на 25% по сравнению с предыдущим поколением и позволяет повышать тактовую частоту до 2,84 ГГц. Это первая коммерческая подсистема CPU на базе ARM Cortex-Xl. 

Повышение производительности графического процессора Adreno 660 ускорило отрисовку графики на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Adreno 660 специально разрабатывался с учетом пожеланий производителей и рассчитан на длительную работу в игровых смартфонах и флагманских устройствах. Каждый производитель сможет выбрать для своего устройства оптимальный эксплуатационный режим. 

ИИ-система шестого поколения Qualcomm AI Engine и процессор Qualcomm Hexagon 780 обеспечивают быстродействие 26 TOPS, что на 73% выше показателя предыдущего поколения. В результате достигнута рекордная производительность обработки ИИ-запросов, а энергоэффективность увеличена в три раза по сравнению с предыдущим поколением.

Snapdragon 888

Компания Qualcomm объединила результаты ряда бенчмарк-тестов для системы, центрального процессора, графического ускорителя и ИИ-подсистемы. Каждый тест выполнялся на референсном дизайне Snapdragon 888, результаты усреднялись по трем итерациям. Все тесты проводились с параметрами по умолчанию, которые рекомендуются для получения оптимального соотношения между производительностью и потребляемой мощностью в типичном повседневном режиме использования. 


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