Фоторедактор Snapseed от Google превратился в полноценную камеру с профессиональными настройками и фильтрами

Компания Google выпустила обновление своего популярного фоторедактора Snapseed, превратив его в полноценный инструмент для съёмки. В версии 3.15.0 для iOS появилась встроенная камера с ручным управлением и набором ретрофильтров, имитирующих классические фотоплёнки.
Камера в Snapseed предлагает 11 стилей эмуляции плёнки, работающих в реальном времени. В списке доступны фильтры, вдохновлённые классическими плёнками Kodak (Portra 400, Portra 160, Gold 200, E200), Fuji (Superia 200, Superia 800, Pro 400h), Agfa (Optima 200, Scala 200), а также Polaroid 600 и Technicolor. При переключении между фильтрами воспроизводится анимация перемотки плёнки, добавляющая ностальгические ощущения. В настройках приложения можно выбрать одну из шести цветовых тем интерфейса: Editor, Dusk, Negative, Steel, Haze и Depth.
Каждое фото, сделанное через Snapseed, сохраняет полный стек редактирования. Это означает, что пользователи могут изменить, доработать или полностью отменить любой применённый эффект даже после сохранения снимка в галерею. Такая возможность обеспечивает контроль над конечным результатом, недоступный при обычном наложении фильтров.
Обновление Snapseed до версии 3.15.0 уже доступно в App Store. Что касается пользователей Android, им пока придётся подождать.