Снова брак! Apple срочно отказывается от китайских дисплеев в iPhone 17 Pro







Компания Apple решила дать ещё один шанс китайскому заводу BOE, заказав OLED-панели для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но поставщик снова подвёл.

По данным ZDNet Korea, Apple уже передала Samsung заказы на OLED-дисплеи для iPhone 17 Pro, поскольку китайский поставщик не смог решить проблемы с надёжностью. Компания BOE готовилась поставить до 10 млн экранов для новых флагманов Apple — она получила официальное разрешение на запуск массового производства в начале третьего квартала 2025 года. Однако работа поставщика застопорилась из-за нерешённых технических проблем, влияющих на качество панелей, которые не устроили Apple.Отметим, что ранее BOE не поставляла Apple OLED-панели с LTPO, которые поддерживают такие Always-On Display и ProMotion (с частотой обновления до 120 Гц). В основном производитель ограничивался производством экранов для базовых моделей iPhone, но даже в этом он умудрился несколько раз вылететь из числа поставщиков из-за большой доли брака. В этом году компания надеялась поставить Apple не менее 40 млн OLED-панелей.Похоже, Apple всё также будет зависеть от Samsung Display и LG Display в производстве OLED-панелей с высокими техническими характеристиками, поскольку компания активно масштабирует технологию LTPO на всё большее количество своих устройств.