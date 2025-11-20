Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Снова брак! Apple срочно отказывается от китайских дисплеев в iPhone 17 Pro

Фархад

17

Компания Apple решила дать ещё один шанс китайскому заводу BOE, заказав OLED-панели для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но поставщик снова подвёл. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным ZDNet Korea, Apple уже передала Samsung заказы на OLED-дисплеи для iPhone 17 Pro, поскольку китайский поставщик не смог решить проблемы с надёжностью. Компания BOE готовилась поставить до 10 млн экранов для новых флагманов Apple — она получила официальное разрешение на запуск массового производства в начале третьего квартала 2025 года. Однако работа поставщика застопорилась из-за нерешённых технических проблем, влияющих на качество панелей, которые не устроили Apple.

Отметим, что ранее BOE не поставляла Apple OLED-панели с LTPO, которые поддерживают такие Always-On Display и ProMotion (с частотой обновления до 120 Гц). В основном производитель ограничивался производством экранов для базовых моделей iPhone, но даже в этом он умудрился несколько раз вылететь из числа поставщиков из-за большой доли брака. В этом году компания надеялась поставить Apple не менее 40 млн OLED-панелей.

Похоже, Apple всё также будет зависеть от Samsung Display и LG Display в производстве OLED-панелей с высокими техническими характеристиками, поскольку компания активно масштабирует технологию LTPO на всё большее количество своих устройств.
1
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Потерпите с покупкой базового iPad, и вот почему
Вот как работают окна приложений в iPadOS 26.2 beta 3 — Apple наконец довела их до ума!
Вышли третьи публичные беты iOS 26.2 и macOS Tahoe 26.2

Рекомендации

Рекомендации

Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии