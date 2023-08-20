Со станцией «Луна-25» произошла «нештатная ситуация». Худшее подтвердилось

Артем
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Фото: ТАСС

Станция, потерпела крушение на поверхности Луны. Дата посадки была намечена на период с 21 по 24 августа. Она была нацелена на малоизученный Южный полюс Луны

11 августа Россия запустила к спутнику Земли межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Это была первая почти за 50 лет экспедиция на Луну. Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Затем «Фрегат» перешел на близкую к круговой орбиту высотой около 200 км, на которой сделал примерно полвитка вокруг Земли, после чего отправил станцию на траекторию перелета к Луне.

«Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование, о чем сообщили сотрудники «Роскосмоса», описывая случившееся, как «внештатная ситуация.»

Целью миссии была удачная посадка на Южный полюс Луны. За прилунение в полярном регионе Луны соревнуются сразу несколько космических держав. На очереди попытка индийской автоматической межпланетной станцией «Чандраян-3». Посадка модуля с луноходом запланирована на 23–24 августа.
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Источник:
РБК
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Комментарии

+217
idpro
Жаль конечно. Пожелаю нашим ракетостроителям провести работу над ошибками и успешно запустить Луна-26!
Вчера в 18:23
#
tellurian
+4907
tellurian
Есть версия, что нашли корабль трансформеров :)
Вчера в 18:38
#
+24
AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949 tellurian
Трансформеры это самое лучшее, после рептилойдов и мирового правительства, конечно , объяснение того, что происходит с наукой и технологиями в РФ…
Вчера в 23:36
#
+11
dmitriy5440@mail.ru tellurian
Скоро появится версия про костлявую руку запада )))
Сегодня в 08:33
#
+4283
Gabriel
Плохой результат это тоже результат.
Нужно признать ошибки, сделать работу над ошибками и запускать новый проект.
Вчера в 20:27
#
shah777111
+284
shah777111 Gabriel
Но почему то я от вас другой комментарий читал, когда взорвалась ракета space X..
Вчера в 23:04
#
+48
brave111 Gabriel
Ты про себя чтоль? 🤣
Сегодня в 04:37
#
YABLOKOFON
+240
YABLOKOFON
«Луна 25 совершила отрицательное приземление об Луну»
Вчера в 23:40
#
–434
xtcxtc
это фейк как и фобос грунт..... вы че ваще чтоли?)))
Сегодня в 07:50
#
+25
BayJay
А может она приземлилась и в данный момент разворачивает производственные мощности для создания Т1000 на луне?
Сегодня в 08:05
#
s_medik
+3374
s_medik BayJay
Ага, наши опять всех обманули, чтобы другие расслабили булки и не переживали, а на самом деле там уже строится космическая станция и добываются полезные ископаемые)
Сегодня в 08:31
#
+86
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Тут 70% России в туалет ходят на улицу , газификации нет у 80% , конечно давай на луну слетаем , почему бы и нет ….
Сегодня в 09:09
#
+26
Accelerator
Ну что же, бывает. Считай программу заново начали, могут быть проблемы. Спейсы тоже поначалу вообще взрывались на старте, а сейчас во всю летают. Главное не опускать руки, продолжать заниматься космосом.
2 часа назад в 11:07
#
shah777111
+284
shah777111 Accelerator
С таким богатым космическим прошлым, наработками, возможностями, "Считай программу заново начали"?
2 часа назад в 11:14
#
+26
Accelerator
Ну что же, бывает. Считай программу заново начали, могут быть проблемы. Спейсы тоже поначалу вообще взрывались на старте, а сейчас во всю летают. Главное не опускать руки, продолжать заниматься космосом.
2 часа назад в 11:08
#
EDD
+363
EDD
Отрицательно прилунилась.
час назад в 12:34
#