+217
Со станцией «Луна-25» произошла «нештатная ситуация». Худшее подтвердилось
Артем Фунтиков —
Фото: ТАСС
Станция, потерпела крушение на поверхности Луны. Дата посадки была намечена на период с 21 по 24 августа. Она была нацелена на малоизученный Южный полюс Луны
11 августа Россия запустила к спутнику Земли межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Это была первая почти за 50 лет экспедиция на Луну. Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Затем «Фрегат» перешел на близкую к круговой орбиту высотой около 200 км, на которой сделал примерно полвитка вокруг Земли, после чего отправил станцию на траекторию перелета к Луне.
«Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование, о чем сообщили сотрудники «Роскосмоса», описывая случившееся, как «внештатная ситуация.»
Целью миссии была удачная посадка на Южный полюс Луны. За прилунение в полярном регионе Луны соревнуются сразу несколько космических держав. На очереди попытка индийской автоматической межпланетной станцией «Чандраян-3». Посадка модуля с луноходом запланирована на 23–24 августа.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+24
Трансформеры это самое лучшее, после рептилойдов и мирового правительства, конечно , объяснение того, что происходит с наукой и технологиями в РФ…
Вчера в 23:36
Ответить#
+11
Скоро появится версия про костлявую руку запада )))
Сегодня в 08:33
Ответить#
+116
Хек)
Вчера в 19:36
Ответить#
+4283
–5
Явно без боевых комаров нато не обошлось.
Вчера в 21:19
Ответить#
«Луна 25 совершила отрицательное приземление об Луну»
Вчера в 23:40
Ответить#
+25
+86
Тут 70% России в туалет ходят на улицу , газификации нет у 80% , конечно давай на луну слетаем , почему бы и нет ….
Сегодня в 09:09
Ответить#
Какие цифры интересные у вас))) сам придумал , или в ципсо подсказали))) ,
Сегодня в 10:39
Ответить#
+26
Давно в России то был, чудик?))
2 часа назад в 11:05
Ответить#
+116
Дибил, блять
час назад в 12:04
Ответить#
+26
Ну что же, бывает. Считай программу заново начали, могут быть проблемы. Спейсы тоже поначалу вообще взрывались на старте, а сейчас во всю летают. Главное не опускать руки, продолжать заниматься космосом.
2 часа назад в 11:07
Ответить#
С таким богатым космическим прошлым, наработками, возможностями, "Считай программу заново начали"?
2 часа назад в 11:14
Ответить#
+26
Ну что же, бывает. Считай программу заново начали, могут быть проблемы. Спейсы тоже поначалу вообще взрывались на старте, а сейчас во всю летают. Главное не опускать руки, продолжать заниматься космосом.
2 часа назад в 11:08
Ответить#