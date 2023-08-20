Со станцией «Луна-25» произошла «нештатная ситуация». Худшее подтвердилось

Станция, потерпела крушение на поверхности Луны. Дата посадки была намечена на период с 21 по 24 августа. Она была нацелена на малоизученный Южный полюс Луны11 августа Россия запустила к спутнику Земли межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Это была первая почти за 50 лет экспедиция на Луну. Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Затем «Фрегат» перешел на близкую к круговой орбиту высотой около 200 км, на которой сделал примерно полвитка вокруг Земли, после чего отправил станцию на траекторию перелета к Луне.«Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование, о чем сообщили сотрудники «Роскосмоса», описывая случившееся, как «внештатная ситуация.»Целью миссии была удачная посадка на Южный полюс Луны. За прилунение в полярном регионе Луны соревнуются сразу несколько космических держав. На очереди попытка индийской автоматической межпланетной станцией «Чандраян-3». Посадка модуля с луноходом запланирована на 23–24 августа.