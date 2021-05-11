





Вопрос «собирать или подождать», пожалуй, хотя бы раз в жизни задавали себе многие владельцы компьютеров. С одной стороны, хочется получить новую «железку» и понаслаждаться тем, насколько она быстрее старой. С другой стороны, всегда остается мысль о том, что стоит немного подождать, и выйдет «железка» в два раза лучше текущей по той же цене.И, если раньше всегда удавалось найти какой-то баланс, то сейчас во всем мире просто уникальная ситуация: даже если вы хотите собрать компьютер, далеко не факт, что сможете это сделать. Поэтому давайте разбираться, что сейчас происходит в мире компьютерных комплектующих, и как лучше поступить.Хотите обновить видеокарту? Не получится, их разобрали майнеры. Ну хотя бы SSD докупить? Их тоже нет, на них майнят. Ладно, обновлю блок питание на будущее? О них уже позаботились майнеры на видеокартах. Хм, может хоть процессор куплю, говорят там AMD отличные Ryzen выпускает? Ага, только вот производят их на тех же заводах TSMC, где и чипы для новых консолей и многие другие SoC, так что и здесь дефицит.Вот и получается, что из всего ПК получится без особой переплаты купить разве что материнскую плату и оперативную память. Ну и корпус. Все остальное или просто отсутствует в продаже, как, например, быстрые видеокарты Nvidia, такие как RTX 3080 или RTX 3090, или же стоит неадекватно дорого: так, из-за новой криптовалюты Chia Coin в разы подорожали емкие SSD и HDD.Но на самом деле не все так грустно, и, если ПК все же очень нужен, лазеек хватает. Во-первых, это процессоры Intel: в отличие от AMD, решения Core производятся на собственных заводах компании, поэтому пока что дефицит их не затронул. Но это временно: текстолитовые подложки под кремниевые кристаллы Intel также закупает на стороне, и их тоже ждет дефицит. Однако, в общем и целом, пока что купить процессоры Intel Core за более-менее адекватные деньги все еще можно.Это же касается и накопителей: для майнинга новой сверхприбыльной криптовалюты Chia Coin лучше всего подходят решения хотя бы на 1 ТБ. Более того, накопители меньше 240 ГБ для нее вообще не подойдут. Поэтому если вы раздумываете над тем, купить ли SSD на 120-128 ГБ под систему — стоит это сделать сейчас.Почему? Все дело в том, что они производятся из тех же чипов памяти, что и более емкие решения, поэтому исчезновение из продажи последних также косвенно отразится и на наличие первых. Пока что SSD на сотню гигабайт еще можно купить по адекватным ценам, но производители чипов памяти уже сообщают, что не справляются с заказами, так что, возможно, уже в ближайшие месяцы подорожают все SSD и жесткие диски — даже те, которые для майнинга Chia не подходят.С блоками питания ситуация схожая: очевидно, майнерам не интересна ситуация, когда от одного блока питания запитывается лишь одна видеокарта, поэтому в основном «охота» идет на решения от 1.5 кВт. Но, в общем и целом, хватает и «домашних майнеров», которые скупают блоки питания даже на 500-600 Вт, что все еще позволяет запитать от них хотя бы пару видеокарт.Так что единственная возможность взять хороший блок питания и не особо переплатить — это смотреть на решения, способные выдать 400-450 Вт. Мало, скажете вы? На деле этого хватит, чтобы запитать 8-ядерный Core i7 вместе с RTX 3060 Ti — назвать эти «железки» слабыми язык не поворачивается.Поэтому, в общем и целом, сейчас можно собрать ПК с заделом на будущее: например, на 6-ядерном Core i5-10400, недорогой плате с чипсетом H410 или B460, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 120-128 ГБ и блоком питания на 400-450 Вт. Что может такой ПК? В плане мультимедийных задач — практически все, начиная от просмотра 8К-видео и заканчивая открытием сотни вкладок в Chrome. В будущем, когда в продаже вновь появятся видеокарты и накопители по адекватным ценам, можно будет их докупить и получить уже достаточно мощный игровой или рабочий ПК.Разумеется, сборка выше имеет смысл лишь в том случае, если по каким-то причинам компьютер вам нужен срочно и вы не можете ждать, но при этом нет желания брать комплектующие по тройной цене. Однако, если вы в вопросе «собирать или не собирать» колеблетесь, имеет смысл склониться к решению «не собирать».Все дело в том, что буквально через несколько месяцев Intel представит очень интересные процессоры Alder Lake, 12-ое поколение Core. До 8 «больших» и 8 «маленьких» ядер, поддержка новой памяти DDR5 и шины PCIe 5.0, улучшенная 10-нм архитектура, новая интегрированная графика Xe и обещание выпустить на том же новом сокете LGA1700 как минимум три поколения процессоров — все это явно намекает, что есть смысл подождать такие CPU.По текущим данным, выйдут они в конце осени — к тому времени как раз может утихнуть ажиотаж вокруг майнинга, что позволит собрать сразу весь ПК с нуля. Кроме того, частично оценить производительность таких CPU можно уже сейчас: все дело в том, что буквально сегодня Intel представила 8-ядерные мобильные Tiger Lake-H. Конечно, нельзя утверждать, что десктопные Alder Lake получат ту же архитектуру, но, по крайней мере, она будет не хуже.И этого достаточно, чтобы не оставить AMD ни шанса на победу в играх — превосходство новых CPU Intel находится на уровне 19%, что сложно назвать незначительной величиной. Разумеется, остается открытым вопрос о производительности: все же далеко не факт, что 8 «больших» и 8 «маленьких» ядер смогут потягаться с 16-ядерными Ryzen в рабочих задачах, однако для большинства пользователей такие монструозные и по сути серверные процессоры все же не нужны, поэтому имеет смысл дождаться Intel Alder Lake.И не только по причине высокой игровой производительности — свою роль тут сыграет и ОЗУ:Спустя более 7 лет нас ожидает новое серьезное улучшение памяти. И, надо сказать, здесь ситуация и близко не такая, как в случае с DDR3 и DDR4: напомним, что последняя стартовала с частоты 2133 МГц, и такой уровень вполне был достижим даже на не самых дорогих модулях DDR3 на большинстве платформ тех лет, что позволяло без особых проблем еще годами эксплуатировать старую «медленную» память.А вот в случае с DDR4 мы, в общем и целом, так и застряли на уровне 3200-3800 МГц, которого достигли еще несколько лет назад: модули с DDR4-4000 и выше стоят дорого, и способны работать лишь на топовых платах с дорогими CPU. Уровень в 5000 МГц и вовсе возможен при тонкой настройке и серьезном разгоне.При этом DDR5 только начинается с отметки в 4800 МГц — а ведь в большинстве ноутбуков и ПК без разгона мы все еще довольствуемся DDR4-2933, 2666 и даже 2400 МГц. Конечно, тут еще влияют задержки, они же тайминги, но все еще DDR5 даже на старте вполне может обеспечить прирост относительно «средних DDR4 по больнице» до полутора раз. А ведь некоторые производители уже обещают модули DDR5 с частотой в 5 и даже 6 ГГц!К тому же Micron уже стала производить чипы DDR5 и рассылать их производителям модулей памяти, так что к осеннему анонсу Intel Alder Lake — первых процессоров с такой памятью — купить ее больших проблем не составит. Поэтому вкладываться сейчас в ПК с DDR4 все же не стоит: велик шанс, что уже буквально через год смотреться она будет достаточно бледно.Спасибо майнерам — купить свежую видеокарту Nvidia сейчас невозможно. В случае с RTX 3090 — даже если вы согласны отдать за нее умопомрачительные 300 тысяч рублей: их просто нет в продаже, ибо они сейчас приносят в месяц немалые 50 тысяч рублей. И, на самом деле, это и к лучшему.Почему? Да потому что Nvidia откровенно не доложила памяти большинству видеокарт Ampere (RTX 3000). Посудите сами — еще 5 лет назад вышла GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти, и тогда такой объем казался громадным, да и сейчас он позволяет этой видеокарте отлично показывать себя в играх. Спустя пару лет вышла RTX 2070: чип стал ощутимо быстрее, да и поддержка трассировки лучей добавилась, однако объем памяти не вырос. И, по меркам 2018 года, 8 ГБ все еще было достаточно много. Но Nvidia решила «повторить шутку трижды», и у RTX 3070... да, снова 8 ГБ памяти. И это при том, что видеокарта является конкурентом по производительности некогда топовой RTX 2080 Ti, у которой памяти 11 ГБ.Еще абсурднее линейка Ampere стала после выхода RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Среднеуровневая видеокарта, которая временами более чем в полтора раза медленнее топовой RTX 3080, получила на 2 ГБ памяти больше. Зачем же Nvidia устроила этот театр абсурда?Всему виной дефицит и нежелание поднимать стоимость видеокарт. Чипы памяти GDDR6X находятся в большом дефиците и производит их только Micron, поэтому «отсыпать» 24 ГБ Nvidia смогла только топовой RTX 3090, которая быстрее RTX 3080 лишь на 10-15%, а вот дороже ее теоретически более чем вдвое. При этом последняя сохранила теоретическую стоимость на уровне предшественницы, RTX 2080, но при этом стала в полтора раза быстрее и все же получила на 2 ГБ памяти больше.И в таком ключе решение Nvidia кажется вполне адекватным, да и вообще говоря больше 8 ГБ видеопамяти пока что требуется лишь топовым играм на максимальных настройках графики в 4К, и далеко не все играют на таком разрешении. Но всю логику компании рушит одно слово — «теоретически».Сейчас RTX 3080 продают дороже 200 тысяч рублей — тройная наценка к нормальному ценнику в районе 70-80 тысяч. Думаю, не стоит говорить, что за такие деньги брать игровую видеокарту будут разве что миллионеры. Что же делать обычным геймерам?Ждать. Во-первых, Nvidia готовит видеокарты с «антимайнинговым» механизмом. Если он сработает, цены на Ampere могут поползти вниз, что снова сделает политику компании с видеопамятью адекватной. А, во-вторых, вполне возможно, что Nvidia представит через год решения RTX 3000 Super, где как раз нарастит объем видеопамяти. И есть шанс, что к тому времени бум майнинга прекратится, и можно будет купить условную RTX 3080 Super с 20 ГБ памяти дешевле 100 тысяч рублей.Комплектующих или нет, или стоят они крайне дорого, да и на горизонте видны интересные новинки. Поэтому, если вам не нужен ПК срочно, имеет смысл подождать лучших времен, хотя и сложно сказать, когда они настанут — некоторые главы компаний считают, что дефицит будет длиться еще несколько лет, и в ближайшее время станет только хуже. Но все же это не значит, что стоит сейчас скупать «железо» по тройной цене. А как считаете вы?