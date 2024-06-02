Собрали 5 разветвителей и удлинителей для розетки с USB-портами со скидкой на AliExpress

Из отзывов: «Хороший товар. Качественный. Одновременно работают все разъёмы. Заказ делала 9 января, пришёл 23 января. Продавца рекомендую».

Из отзывов: «Работает отлично, все заявленные характеристики выдает. Отличное решение когда не подумал сделать стационарные USB розетки у прикроватной тумбочки».

Из отзывов: «Прекрасный товар! Качественные материалы, уровень исполнения от вилки до корпуса. Удобно расположены разъемы. Приятная упаковка. Доставили в целостности».

Из отзывов: «Доставка почтой РФ до МСК около месяца, отличная зарядка, заряжает даже macbook air 2018. Рекомендосьон!»

Из отзывов: «Классный удлинитель, реально стоит своих денег».

Из отзывов: «Упаковано отлично, все в сохранности доехало. Отличное качество!»

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

ИНН: 7703380158

С увеличением общего количества девайсов в доме число розеток обычно не увеличивается. Даже в 2000-х и 2010-х проводку проектировали с учетом скорее бытовой техники, чем цифровой. Как итог, в каждой розетке торчит по зарядному блоку, а утюг подключить некуда. Что делать?На помощь приходят разветвители и удлинители для розеток. Причем не простые, а сразу со встроенными USB-портами. С их помощью можно заряжать технику, не занимая отдельную розетку. Погнали.Этот молодой китайский бренд быстро набирает популярность благодаря своим товарам в данной категории. Он предлагает очень доступную цену за разветвители и удлинители неплохого качества. Например, этот двойник для розетки оснащен тремя USB-A портами и одним USB-С. Суммарно USB-интерфейсы выдают до 17 Ватт, при этом максимальное напряжение всего 5 Вольт — идеально для бережной зарядки смартфонов и небольших аксессуаров.Это не разветвитель, а, по сути, расширитель розетки: заняв одно гнездо, он предлагает его же, но с тремя зарядными портами. Здесь применяется технология GaN, а значит мощность зарядки будет выше. Суммарно выдает до 30 ватт, поддерживает до 20 Вольт, максимальный ток — 3 Ампера (достигается при 9 В). Розетка выдерживает до 16А, так что подключать к ней можно буквально что угодно.Продолжаем присматриваться к молодым и перспективным. Удлинитель от LENCENT предлагает очень стильный дизайн и целый ворох подключений. Кабель плетеный, украшен монохромной «ёлочкой», а сам блок розетки выполнен в форме куба. Вам доступны три розетки и четыре порта (тin USB-A и один USB-С) с физическим выключателем. Наибольшая мощность зарядки — 15 Ватт, а максимальный пропускной ток розетки и кабеля — 10 Ампер, учтите это. Длина шнура — 2 либо 3 метра.Компания предлагает 1,8-метровый удлинитель с максимальной пропускной способностью по току до 16А. На конце провода две розетки и три порта для зарядки гаджетов. Они выдают суммарно до 30 Вт, поддерживают до 3А тока и до 20В напряжения; зарядка выполнена по типу GaN. Провод очень толстый и массивный, можно не переживать за безопасность даже при подключении к розетке очень требовательных агрегатов.Этот удлинитель предлагает еще больше слотов подключения в том же стильном дизайне. Привычный полосатый плетеный кабель радует глаз, а розетка в стену сплющена и оснащена специальной ручкой: можно подключить удлинитель за шкафом или кроватью, и его не будет видно. Для зарядки девайсов тут четыре USB-порта, а для обычной техники — четыре розетки. Пропускает до 10 Ампер, обратите внимание.Раз уж мы говорим об универсальности, то почему бы не встроить в стену розетку сразу с USB-питанием? Обратите внимание на эту стильную двойную розетку: она предлагает сразу четыре порта, которые выдают до 12 Вт мощности. Для зарядки смартфона может быть маловато, но подключить кошачью поилку, аквариум или домашнюю подсветку будет очень удобно.