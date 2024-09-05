Собрали 7 самых бесячих привычек ваших друзей в любых переписках. Согласны?

Повседневное дистанционное общение между людьми постепенно перешло от звонков к переписке. Это удобно по многим причинам:
- текстовые сообщения всегда можно просмотреть повторно и вспомнить суть,
- написать сообщение можно «на ходу», не отвлекаясь от других дел,
- переписка дает время обдумать ответ и сформировать мысли более четко и ясно,
- общение в чате можно продолжать перманентно, даже если между сообщениями проходит несколько часов или дней,
- в чатах можно обмениваться медиа и файлами,
- список неполон.
Однако культура переписки — как и любой другой вид общения — у разных людей отличается. Бывает, что у кого-то совсем нет понятия о ней, но чаще мы просто сталкиваемся с чужими привычками, отличными от наших. Бесить может как одно, так и другое. Я собрал все факторы, обычно раздражающие людей при общении текстом, которые смог вспомнить. Цель этой подборки опишу в конце.
1. Точка в конце сообщения
Вас может это удивить, но определенные знаки препинания могут вызывать недоумение или раздражение у особо чувствительных собеседников. Точка в конце — самый распространенный фактор стресса; у человека она может вызывать ощущение строгости, подчеркнутой холодности или даже обиды собеседника. Чего скрывать, иногда всё это — правда.
2. Неправильные эмодзиЕсли человек использует смайлики не по назначению или игнорирует их реальное значение, это может вносить сумбур в общение. Например, довольно экспрессивный эмодзи 😃 люди могут использовать как обычный смайлик-улыбку, значок 🤗 — как хлопанье в ладоши, а символ peace🖖 — в качестве приветствия. Ничего смертельного в этом нет, но если ваш собеседник знает точные значения этих смайлов, то может понять вас превратно, или вовсе не понять.
А еще стоит учитывать тренды, которые нередко меняют верное значение эмодзи на двусмысленное или даже пошлое; самые яркие примеры — баклажан 🍆, капли 💦 или персик 🍑. «Спасибо» команде Дурова за эти сложности.
3. Нетерпеливость
Человек, который не думает о личных границах или дискомфорте собеседника, может намеренно привлекать к себе внимание сообщениями вроде «Ау», «Ты тут», «Эй» или знаками вопроса. Иногда это может быть уместно, если вопрос объективно очень срочный, но зачастую такими сообщениями вы показываете человеку, что цените свое время дороже, чем его.
4. Сообщение без конкретики
Например, одно слово «Привет» и тишина может вызвать недоумение у получателя — особенно, если вы не знакомы или ваш номер у человека, скорее всего, не сохранен. Сюда включаются также вступления вроде «Привет, есть вопрос» или «Привет есть важное дело» без дальнейшего пояснения. Иногда этот пункт объединяется с предыдущим, и спустя сутки человек присылает что-то вроде «Игноришь?» или «Ты тут?». Такой заход вполне может раздражать, ведь цель отправителя остается неясной, а ответ вроде «Что ты хотел» может показаться получателю бестактным.
5. Много сообщений подряд
Порой человеку может казаться, что писать всё и сразу в одном сообщении — это долго, скучно и неэффективно, поэтому он начинает присылать сообщения в таком ритме, в котором мысли зарождаются у него в голове. С одной стороны это может быть практично, потому что каждое отдельное сообщение скорее будет замечено, чем небольшая мысль в составе большого поста, но при этом шанс выбесить получателя и получить мут гораздо выше.
Представьте, что у человека есть не только смартфон, но и смарт-часы, наушники, планшет или ПК; в таком случае уведомление от каждого вашего сообщения он получает по 2-4 раза подряд. Даже простая связка смартфон + смарт-часы превращает шесть ваших сообщений в 12 пушей одно за другим. Не круто, правда?
6. Сухой ответ
Есть немало людей, которые не любят получать короткие сухие ответы без эмоций и иного содержания. Сообщения «Ок» или «Окей», «Спасибо», «Принято» и тому подобные, скорее всего, достигают цели — вы дали понять, что увидели информацию. Однако они не содержат вашего личного отношения к этой информации, и в некоторых случаях могут быть не просто раздражающими, но даже обидными. Особенно если в конце будет точка.
7. Голосовые сообщения
Некоторое время назад я уже поднимал тему войсов на страницах iGuides, и с тех пор тема не потеряла актуальности, а пожалуй наоборот — всё стало еще хуже. Однозначно назвать голосовые сообщения злом, пожалуй, нельзя: для кого-то это единственная возможность ответить на сообщение (например, за рулем), способ выразить чувства голосом или же наоборот, услышать голос родного человека. Однако голосовые сообщения от незнакомцев и в деловых переписках практически всегда неуместны, так как просто не соответствуют ситуации и статусу отношений. А если войс приходит в ответ на ваше приветствие и вопрос по какому-то товару / услуге, или с него в принципе начинается диалог, то хочется навсегда забанить такого продавца и ничего у него не покупать — человек даже не снизошел напечатать «Здравствуйте».
Для чего мы перечислили и обсудили эти семь ключей от бездны ярости? Чтобы собеседники с разной культурой и воспитанием могли понять друг друга и сократить негатив в общении до минимального уровня. Уверен, что некоторые из перечисленных особенностей были для вас новостью — а значит цель статьи достигнута.
Порой переписка может пойти не туда и вызвать негатив, едва начавшись — такое случается, если мы сталкиваемся с привычками или манерами, которые для нас непонятны, странны или вовсе неприятны. В таком случае можно попробовать понять собеседника, вспомнив сегодняшние семь пунктов. А понимание — ключ к добрым отношениям между людьми даже в современном мире мессенджеров. Если же вы сами «грешите» перечисленными выше привычками, то не удивляйтесь, что собеседники порой могут реагировать на вас с раздражением.