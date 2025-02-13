Собрали лучшие чат-боты вместо ChatGPT, которые работают в России без обходных путей для iOS и Android





2025-й негласно объявлен годом чат-ботов — каждая компания, которая хочет заявить о себе, старается выпустить своего ИИ-ассистента с киллер-фичей, отличающей его от конкурентов.

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