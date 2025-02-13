Собрали лучшие чат-боты вместо ChatGPT, которые работают в России без обходных путей для iOS и Android

Олег

Нейросети

2025-й негласно объявлен годом чат-ботов — каждая компания, которая хочет заявить о себе, старается выпустить своего ИИ-ассистента с киллер-фичей, отличающей его от конкурентов.

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За пару месяцев мы выпустили ряд обзоров самых разных чат-ботов и теперь решили собрать их в одну подборку с кратким обозначением плюсов и минусов. Главный объединяющий фактор этого топа — все нейросети понимают русский язык, доступны в России и работают сразу, без обходных путей.

Le Chat

Нейросети

Самый свежий продукт от европейской студии Mistral позволяет быстро находить и получать информацию без создания аккаунта. Просто скачал / запустил приложение — и сразу задаешь вопрос. История чата в таком случае не сохраняется, но многим это и не нужно.

Обзор Le Chat был тут

  • Фишка: лаконичные и емкие ответы, распознавание предметов на изображениях
  • Плюсы: работа без регистрации, генерация изображений, онлайн-база данных
  • Минусы: необходимость регистрации для работы с картинками.
Скачать: iOS | Android

DeepSeek

Нейросети

Чат-бот от китайского стартапа, который изначально создавался как проба пера и не должен был покорять мир, но всё вышло из-под контроля. Качество работы DeepSeek на сверхдешевых ресурсах поразило и политиков, и IT-гигантов. В начале февраля Владимир Путин поручил российскому финтеху обратить внимание на DeepSeek и сотрудничать с китайскими программистами.

Обзор DeepSeek был тут

  • Фишка: режим «размышления» в процессе ответа на вопрос
  • Плюсы: интерфейс на русском, высокая скорость ответа, три режима работы с разными результатами, нет платных подписок
  • Минусы: обязательная регистрация, база данных 2023 года
Скачать: iOS | Android

Qwen

Qwen

Китайская нейросеть получила внимание после взрывного успеха DeepSeek и сделал её концерн Alibaba. «Под капотом» Qwen трудится не одна, а целое семейство языковых моделей, каждая в своем направлении. Сервис начал тестироваться пару лет назад и победил многие «детские болячки». Он полезен для школьников и студентов, поскольку максимально подробно расписывает решение математических задач.

Обзор Qwen был тут

  • Фишка: создание видео по текстовому запросу
  • Плюсы: скорость, работа с разным контентом благодаря нескольким нейросетям, выделенный математический движок
  • Минусы: обязательная регистрация, нет приложения для смартфона, интерфейс на английском.
Попробовать Qwen в браузере

Perplexity

Perplexity

Нейросеть не умеет генерировать фото и видео, зато с текстом работает просто феерично. Разработчики серьезнее обычного отнеслись к достоверности выдачи, а также к подробности ответов. Этот ИИ отлично подходит для углубленного изучения того или иного вопроса и умеет находить не только текстовые статьи, но и видеоролики на нужную тему — причем даже из российских хостингов вроде RuTube.

Обзор Perplexity был тут
  • Фишка: варианты уточняющих вопросов на тему выдачи
  • Плюсы: очень подробные ответы, есть анонимный режим, настраиваемое оформление приложения, поиск картинок и видео в сети, поиск на сайтах рунета
  • Минусы: англоязычный интерфейс, сниженная точность ответа и меньшее число источников для бесплатного тарифа.
Скачать: iOS | Android

Gigachat

Gigachat

Нейросеть от российского «Сбера», которая зачастую не уступает зарубежным конкурентам. Главное отличие — это изначально русскоязычная языковая модель, то есть её обучали контентом на русском и потому она эталонно работает с нашим языком. ИИ умеет генерировать изображения и писать программный код.

  • Фишка: работает в Telegram-боте
  • Плюсы: лучше зарубежных аналогов понимает русские запросы, открытый исходный код для приложений и компаний, нет платных функций
  • Минусы: нужна регистрация, нет мобильного приложения.
Попробовать Gigachat в Telegram или ВКонтакте


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