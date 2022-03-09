Собрали все видеоролики с прошедшей презентации Apple. Красота!

Компания Apple провела свое последнее мероприятие вчера, 8 марта 2022 года. На нем нам показали несколько обновленных девайсов — это бюджетный смартфон iPhone SE третьего поколения, а также iPad Air, и один совершенно новый компьютер — Mac Studio.
Мы решили собрать все видеоролики с этой презентации. Они получились очень динамичными и стильными — впрочем, как и всегда у Apple.
Всё началось с релиза двух новых цветов для линейки iPhone 13. Более дешевые 13 и 13 mini получили густой и насыщенный цвет Military Green, а «премиальные» 13 Pro и 13 Pro Max — чуть приглушенный и благородный «альпийский зеленый».
Далее нам показали iPhone SE третьего поколения. Это устройство ждали многие, но инноваций в нем не оказалось. Это всё тот же «старый-добрый» iPhone SE (2020) с обновленным чипом и 5G-модемом.
Обновленный iPad Air тоже не блистал инновационными решениями — Apple взяла актуальную версию планшета и «прикрутила» ему SoC Silicon M1. Устройство стало шустрее и производительнее, но внешне никак не изменилось. И всё же видео крутое.
После середины презентации Apple перешла к самому главному: новый производительный SoC Silicon M1 Ultra для профессионалов. Ультрамощное решение легло в основу совершенно нового продукта — компьютера Mac Studio, пришедшего на смену Mac Pro и значительно «похудевшего» по сравнению с ним.
А какие новинки приглянулись вам? Поделитесь в комментариях.