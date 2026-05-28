Сохраняйте в закладки: этот сайт собирает все прошивки, бета-версии и обновления ПО от Apple

Олег


Меньше двух недель осталось до WWDC 26, на которой Apple покажет свои свежие 27-е ОС. Разумеется, многим захочется их попробовать в бета-статусе, а через пару дней — вернуться на родную стабильную 26 версию. Для этой цели обычно используются сайты вроде ipsw.me, однако в последние годы прошивки на нем появляются поздно и иногда не обновляются, а дизайн его устарел. 

Мы нашли неплохую альтернативу — это сайт appledb.dev. На нем собираются все существующие сборки iOS, iPadOS, macOS, tvOS и других прошивок Apple — как релизных, так и бета. Кроме того, на нем можно найти разные версии приложений iTunes, iCloud for Windows, сборки Rosetta, Apple Developer и Xcode, а также bridgeOS и visionOS. Вдобавок всё собрано в симпатичном и удобном интерфейсе. 



За безопасность прошивок можно не переживать: политика Apple такова, что модифицированная или зараженная сборка iOS или iPadOS просто не пройдет проверку на сервере и не установится. 
