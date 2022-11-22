Сократился список стран, где работают карты «Мир»

По данным Bloomberg, зарубежные банки стали отказываться от сотрудничества с платёжной системой «Мир». С официального сайта «Мира» вообще убрано упоминание, что эта система работает за пределами России.







До недавних пор карты «Мир» принимались банками примерно в десятке зарубежных стран. Некоторые банки отказались от сотрудничества с этой системой, и теперь, помимо России, она работает лишь с некоторыми банками в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Также не были реализованы анонсированные ранее планы по её запуску в нескольких курортных странах.



Президент Российской ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов связал отказ зарубежных банков от сотрудничества с системой «Мир» с высокими рисками и низкими выгодами. По его словам, «опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам».



Источники Bloomberg полагают, что компании НСПК (оператору системы «Мир») будет затруднительно найти новых партнёров за рубежом. При этом Центробанк РФ разрабатывает локальные решения, которые помогут россиянам расплачиваться картами «Мир» на турецких курортах через сервисы-посредники.

