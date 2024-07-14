SOLD OUT на VK Fest в Москве!

«Sold Out на крупнейшем фестивале — это большое событие не только для VK, но и для всей индустрии. Он стал возможен благодаря нашим невероятным зрителям и поклонникам артистов, VK Fest и нашего фирменного вайба! Вы лучшие!», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

На крупнейшем open-air страны раскуплены все билеты. Вообще все. Ни одного не осталось.В воскресенье 14 июля в «Лужниках» продолжается программа VK Fest, которая завершится вечером выступлением Секретного Гостя, имя которого организаторы держат в строжайшем секрете.Крупнейший open-air страны собрал в парке «Лужники» десятки тысяч гостей. В московский лайнап вошли 150 артистов и инфлюенсеров, среди которых Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA.Команда VK Fest показывает самые яркие моменты с фестивалей в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге. Посмотреть, как open-air проходил в 2024 году, можно в сообществе VK Fest. Трансляция с площадки Знание.Лекторий проходит в официальном сообществе российского общества «Знание».