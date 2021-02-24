Sony уже разрабатывает гарнитуру нового поколения для PS5. В текущем году ждать её не стоит, однако работа совершенно точно ведется, так как об этом заявил глава компании по планированию Хидеаки Нишино.Кроме того, он рассказал, что в новом продукте Sony учитывает весь свой опыт с момента запуска первой PlayStation VR на PS4, и новая гарнитура получит улучшенное разрешение, расширенное поле видимости и более удобный ввод информации. Взаимодействие с DualSense также будет переработано и дополнено. Для подключения к PS5 устройство будет использовать всего один кабель.По словам Нишино, разработчики игр уже начали создавать новые виртуальные миры, а ранний анонс второй версии гарнитуры происходит исключительно для радости фанатов. Об исходной версии PS VR он отзывается как об устройстве, «из создания которого необходимо извлечь уроки».Первая версия PlayStation VR увидела свет более четырех лет назад. Чтобы использовать её с PS5, требуется специальный адаптер.