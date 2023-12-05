Sony массово и навсегда блокирует аккаунты PlayStation

Пользователи консолей Sony PS4 и PS5 жалуются на вечный бан своих аккаунтов. Об этом пишет The Verge.Согласно источнику, в течение суток в сети появились множество жалоб на внезапную и необъяснимую блокировку аккаунтов в Sony PlayStation Network. Компания во всех случаях указывает «нарушение Пользовательского соглашения и Условий обслуживания» сети. Однако геймеры утверждают, что ничего не нарушали и пользовались учетной записью как обычно.Сообщения о внезапных банах распространяются на Reddit, в социальных сетях, а также на игровом форуме ResetEra. Некоторые пользователи в шоке, так как потратили немало денег на цифровые игры для PlayStation и теперь потеряли к ним доступ — в оповещении от Sony говорится, что аккаунты забанены навсегда.Сама Sony, как и её техподдержка, пока никак не комментировала ситуацию. На официальном сайте компании в разделе «Важные сообщения» нет сообщений о проблемах или массовых блокировках.