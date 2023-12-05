Sony массово и навсегда блокирует аккаунты PlayStation

Олег

PS


Пользователи консолей Sony PS4 и PS5 жалуются на вечный бан своих аккаунтов. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, в течение суток в сети появились множество жалоб на внезапную и необъяснимую блокировку аккаунтов в Sony PlayStation Network. Компания во всех случаях указывает «нарушение Пользовательского соглашения и Условий обслуживания» сети. Однако геймеры утверждают, что ничего не нарушали и пользовались учетной записью как обычно.

PS

Сообщения о внезапных банах распространяются на Reddit, в социальных сетях, а также на игровом форуме ResetEra. Некоторые пользователи в шоке, так как потратили немало денег на цифровые игры для PlayStation и теперь потеряли к ним доступ — в оповещении от Sony говорится, что аккаунты забанены навсегда.

Переписка с техподдержкой Sony (переведено с английского)
Переписка с техподдержкой Sony (переведено с английского)

Сама Sony, как и её техподдержка,  пока никак не комментировала ситуацию. На официальном сайте компании в разделе «Важные сообщения» нет сообщений о проблемах или массовых блокировках. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+4720
tellurian
С таким подходом они уменьшат количество своих поклонников.
2 часа назад в 14:49
#
kardigan
+3273
kardigan
Совсем скатилась Сонька.. нехилыми темпами роют себе яму.
XBox рулит!
2 часа назад в 14:49
#
tellurian
+4720
tellurian
Вышел Патч 2.1 для Cyberpunk 2077. Обновление весит около 42 гигабайт.
2 часа назад в 14:55
#
st00p1dm0nkey
+4142
st00p1dm0nkey
Как сказал товарищ Швондер: "Это какой-то...позор!"
2 часа назад в 15:21
#
+590
law
У меня так же ситимобил заблокировал не только акаунт но и телефон, я менял симку и акаунт и все равно блок за какое то нарушение… а за какое не говорят,
час назад в 15:37
#
Mers
+4724
Mers
UPD
Некоторые игроки сообщили, что доступ к аккаунту вернулся сам по себе спустя несколько часов. Они посоветовали попробовать заново авторизироваться. Судя по всему, у Sony случился глобальный сбой в работе сервисов. 
32 минуты назад
#