God of War

В сети появилась информация о том, что студия Santa Monica готовиться представить продолжение God of War. Сообщается, что игра выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.

Информацию опубликовал инсайдер @BT_BlackThunder в своем Твиттере. Он утверждает, что Sony совместно с разработчиками из Santa Monica проведут трансляцию в блоге PlayStation, в рамках которой выступит креативный директор Кори Барлог. Сообщается, что он представит тизер продолжения. Ивент пройдет в 21:00 по тихоокеанскому времени (7:00 по МСК).

К этой информации нужно отнестись с определенной долей скепсиса, поскольку на календаре 1 апреля на момент публикации. Тем не менее, не обязательно быть гуру гейм-аналитики, чтобы сделать вывод о том, что Sony готовить сиквелы Horizon Zero Dawn и God of War для своей консоли следующего поколения.



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