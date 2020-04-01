В сети появилась информация о том, что студия Santa Monica готовиться представить продолжение God of War. Сообщается, что игра выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.
Информацию опубликовал инсайдер @BT_BlackThunder в своем Твиттере. Он утверждает, что Sony совместно с разработчиками из Santa Monica проведут трансляцию в блоге PlayStation, в рамках которой выступит креативный директор Кори Барлог. Сообщается, что он представит тизер продолжения. Ивент пройдет в 21:00 по тихоокеанскому времени (7:00 по МСК).
К этой информации нужно отнестись с определенной долей скепсиса, поскольку на календаре 1 апреля на момент публикации. Тем не менее, не обязательно быть гуру гейм-аналитики, чтобы сделать вывод о том, что Sony готовить сиквелы Horizon Zero Dawn и God of War для своей консоли следующего поколения.
We can finally confirm what you've been waiting for.#GodofWar PART II— Santa Monica Studio is Fishing (@BT_BlackThunder) April 1, 2020
Coming exclusively to PS5.
Today at 21pm Pacific Time, A special interview with @corybarlog + Teaser trailer reveal.
Watch tonight at PlayStation Blog: https://t.co/MULyE6r0cj pic.twitter.com/aWpQjMCobS
Информацию опубликовал инсайдер @BT_BlackThunder в своем Твиттере. Он утверждает, что Sony совместно с разработчиками из Santa Monica проведут трансляцию в блоге PlayStation, в рамках которой выступит креативный директор Кори Барлог. Сообщается, что он представит тизер продолжения. Ивент пройдет в 21:00 по тихоокеанскому времени (7:00 по МСК).
К этой информации нужно отнестись с определенной долей скепсиса, поскольку на календаре 1 апреля на момент публикации. Тем не менее, не обязательно быть гуру гейм-аналитики, чтобы сделать вывод о том, что Sony готовить сиквелы Horizon Zero Dawn и God of War для своей консоли следующего поколения.
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