Sony выпустила 14 октября обновление 8.00 для консолей PlayStation 4. После установки апдейта пользователи заметили новое уведомление, в котором сообщается, что их голосовые чаты могут быть записаны для модерации. После получения такого сообщения игроки решили, что Sony будет прослушивать разговоры на постоянной основе.
Компания отметила, что в данном уведомлении упоминается функция, которая появится вместе с запуском PS5. Она поможет пользователям без необходимости в дополнительных устройствах записывать голосовой чат, чтобы потом запись можно было отправить на модерацию в случае каких-либо нарушений.
После старта новой возможности уведомление будет оповещать игроков о том, что они находятся в одной группе с пользователями PlayStation 5, которые могут сохранить запись разговора. Редактор The Verge Том Уоррен отмечает, что Microsoft над аналогичной функцией модерации групповых чатов в Xbox Live.
Обновление 8.00 подверглось массовой критике из-за ряда ошибок. Пользователи жалуются на проблемы в работе списка друзей, тусовок, сообщений и раздела трофеев.
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Редактор The Verge Том Уоррен отмечает, что Microsoft над аналогичной функцией модерации групповых чатов в Xbox Live.