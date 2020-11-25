PlayStation
Sony подтвердила, что в этот праздничный сезон в розницу поступит крупная партия PlayStation 5. Компания также назвала недавний запуск самым «крупнейшим».

Тем не менее без какой-либо конкретики сложно судить об успешности PS5, поскольку компания не озвучивала цифр. Мы знаем только, что первая партия консолей следующего поколения была полностью распродана. Сейчас довольно сложно найти в свободной продаже устройства от Sony, а также Xbox Series S и X.

Ранее в этом месяце Microsoft сообщила, что в ближайшее время столкнется с дефицитом новых консолей до весны следующего года. Частично это связано с беспорядочными продажами розничных продавцов и действиями перекупов, которые использовали ботов для опустошения запасов ритейлеров.

Также вероятно, что новые консоли сложны в производстве. Хотя Microsoft и Sony не предоставили каких-либо подробных сведений о количестве устройств, которые подготовили к запуску, судя по всему, оба производителя неудачно спланировали старт продаж. Беспрецедентный спрос, который, по словам Sony, на PS5, значительно превышает предложение — это доказательство того, что игровая индустрия совершено неспособна продавать оборудование.

Если по каким-либо причинам вам не хватило PS5, то не переживайте — компания обещает крупную партию консолей в течение следующего месяца. Sony не назвала конкретных сроков и порекомендовала следить за новостями местных ритейлеров.


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Источник:

The Verge The Verge

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