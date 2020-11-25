We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020







Sony подтвердила, что в этот праздничный сезон в розницу поступит крупная партия PlayStation 5. Компания также назвала недавний запуск самым «крупнейшим».Тем не менее без какой-либо конкретики сложно судить об успешности PS5, поскольку компания не озвучивала цифр. Мы знаем только, что первая партия консолей следующего поколения была полностью распродана. Сейчас довольно сложно найти в свободной продаже устройства от Sony, а также Xbox Series S и X.Ранее в этом месяце Microsoft сообщила, что в ближайшее время столкнется с дефицитом новых консолей до весны следующего года. Частично это связано с беспорядочными продажами розничных продавцов и действиями перекупов, которые использовали ботов для опустошения запасов ритейлеров.Также вероятно, что новые консоли сложны в производстве. Хотя Microsoft и Sony не предоставили каких-либо подробных сведений о количестве устройств, которые подготовили к запуску, судя по всему, оба производителя неудачно спланировали старт продаж. Беспрецедентный спрос, который, по словам Sony, на PS5, значительно превышает предложение — это доказательство того, что игровая индустрия совершено неспособна продавать оборудование.Если по каким-либо причинам вам не хватило PS5, то не переживайте — компания обещает крупную партию консолей в течение следующего месяца. Sony не назвала конкретных сроков и порекомендовала следить за новостями местных ритейлеров.