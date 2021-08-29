Sony выпустила новую ревизию своей игровой приставки PlayStation 5. Оказалось, что она отличается от предыдущей не в лучшую сторону. Об этом рассказали несколько зарубежных СМИ, в частности The Verge.
Обновленная приставка уже начала поставляться покупателям из Австралии, Японии и частично США. Самые заметные изменения в ней — новый дизайн подставки, а также уменьшение в весе на 300 грамм. Для устройства, которое весит около 4 кг это существенная разница.
Владелец YouTube-канала Остин Эванс разобрал обновленную консоль, чтобы выяснить, куда делся вес. Он снял об этом видео на свой канал. Оказалось, что в новой ревизии существенно уменьшился радиатор — это заметно даже при простом осмотре. Помимо размеров, изменилась и его конструкция в целом. На фото старый вариант радиатора расположен слева, а обновленный — справа.
По словам Остина, изменение конструкции радиатора сказалось на его эффективности. Он отметил, что новая ревизия даже на ощупь греется сильнее, чем предыдущая. Замеры подтвердили его теорию — температура «железа» выросла минимум на 3-5 градусов, в зависимости от сценария.
Эванс сделал вывод, что пересмотр конструкции PS5 делают приставку чуть хуже первоначального варианта. Он не исключает, что это не последний конструктивный апдейт.
Ранее Sony уже заявляла, что долгое время продавала младшую версию консоли в убыток себе, и будет работать над снижением её себестоимости. Возможно, уменьшенный радиатор (а вместе с ним и снижение потребления меди и хладагента) является частью процесса удешевления устройства. В целом, приставка остается в дефиците во всем мире.
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