«Новогодние скидки»

Sony объявила о начале акции «Новогодние скидки», которая продлится с 16 декабря по 5 января. В распродаже участвуют консоли, аксессуары и игры. Приобрести товары со скидкой можно будет не только в фирменных магазинах издателя, а также в розничных сетях таких, как «Ситилинк», «М.Видео», «Эльдорадо» и в интернет-магазинах «Беру» и Tmall. 



Среди акционных товаров можно приобрести «Меганабор» — консоль PlayStation 4 + Horizon Zero Dawn + Detroit + The Last Of Us и подписка PS Plus на 3 месяца за 21 990 рублей, шлем виртуальной реальности PS VR + камера за 15 999 рублей, контроллеры Dualshock 4 за 3 499 рублей. Из игр Sony предлагает эксклюзивы со скидками до 70 процентов, а игры серии «Хиты PlayStation», в том числе God of War, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Bloodborne, можно приобрести за 999 рублей.

Напомним, в цифровом магазине PlayStation Store продолжается рождественская распродажа. Она продлится до 24 декабря.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Что показали на The Game Awards 2019 Что показали на The Game Awards 2019

Взлет и падение суперкомпьютеров на базе PlayStation Взлет и падение суперкомпьютеров на базе PlayStation

Sony запатентовала странный контроллер Sony запатентовала странный контроллер