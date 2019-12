Sony объявила о начале акции «Новогодние скидки», которая продлится с 16 декабря по 5 января. В распродаже участвуют консоли, аксессуары и игры. Приобрести товары со скидкой можно будет не только в фирменных магазинах издателя, а также в розничных сетях таких, как «Ситилинк», «М.Видео», «Эльдорадо» и в интернет-магазинах «Беру» и Tmall.Среди акционных товаров можно приобрести «Меганабор» — консоль PlayStation 4 + Horizon Zero Dawn + Detroit + The Last Of Us и подписка PS Plus на 3 месяца за 21 990 рублей, шлем виртуальной реальности PS VR + камера за 15 999 рублей, контроллеры Dualshock 4 за 3 499 рублей. Из игр Sony предлагает эксклюзивы со скидками до 70 процентов, а игры серии «Хиты PlayStation», в том числе God of War, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Bloodborne, можно приобрести за 999 рублей.Напомним, в цифровом магазине PlayStation Store продолжается рождественская распродажа . Она продлится до 24 декабря.