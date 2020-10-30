Всего две недели нас отделяют от запуска PlayStation 5 и Sony решила дополнительно подогреть интерес к своей консоли следующего поколения. Компания опубликовала галерею с качественными снимками PS5, контроллера DualSense, гарнитуры Pulse 3D и других аксессуаров.
Ранее Sony представила обновленное приложение PS App для iOS и Android. Помимо нового интерфейса, оно получило встроенную систему сообщений, голосовой чат и группы тусовки, доступ к PlayStation Store и новые возможности для PS5.
Журналисты уже получили консоль Sony следующего поколения. Сайт The Verge сравнил размеры PlayStation 5 с Xbox Series X и Series S.
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