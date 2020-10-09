





Поскольку до запуска консолей следующего поколения консолей остается практически месяц, Sony продолжает готовиться к изменениям в своей экосистеме. Ритейлеры Push Square и Planete Vita сообщают, что магазин PlayStation Store получит обновление до конца октября. В его рамках игры для PS3 и PS Vita будут удалены и доступны только для покупки с этих устройств.Сообщается, что также удалят аватары и темы, но вы сможете получить доступ к купленному контенту в любое время. PS5 поступит в продажу 12 ноября в США, а глобальный запуск планируется на 19 ноября, поэтому вполне логично, что Sony решит сделать капитальный ремонт своего магазина. Пока что мы до сих пор так и не увидели, как выглядит пользовательский интерфейс PlayStation 5, а также его особенности.Sony недавно представила видео с полной разборкой PS5, показав все детали конструкции. Самой заметной особенностью стала довольно массивная система охлаждения с радиатором и жидким металлом.