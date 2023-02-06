Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на AliExpress. Еще и быстрая доставка в наличии

Олег

PS5


Актуальную игровую консоль от Sony можно приобрести дешевле 50 тысяч рублей на маркетплейсе AliExpress. Экономия получается очень солидная.

Как многие знают, существует две версии Sony PlayStation 5 — обычная с дисководом и digital-вариант без него. Со скидкой доступна более дорогая модель, с дисководом и SSD на 825 Гб.

Приобрести консоль можно по этой ссылке — ценник получится примерно 49 000 рублей. При покупке можно выбрать либо японскую, либо британскую модель. Доставка будет со склада в СНГ, а значит вы получите товар гораздо быстрее, чем из Китая.

Напомним, что Sony PlayStation 5 оснащена 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen с архитектурой Zen2, графикой с производительностью до 10 терафлопс и 16 Гб оперативной памяти. 

Кстати, ранее мы подробно рассказали, как приобретать игры со скидкой, находясь в России. 

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Комментарии

tellurian
+5031
tellurian
Желающих всё меньше и меньше. Не самое лучшее время для покупки приставки.
Ажиотажа больше нет. Игры дорогие, купить не так просто.
Всё ИМХО
26 минут назад
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