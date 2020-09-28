В российском PlayStation Store на целый ряд позиций поднялись цены на игры. Представительство Sony подтвердило, что это не ошибка и прокомментировало ситуацию.
«Начиная с 26 сентября 2020 года, Sony Interactive Entertainment обновляет цены на контент в PlayStation Store в избранных странах. Вносимые изменения отражают текущие рыночные условия. Для России произойдёт увеличение стоимости на определённое количество позиций PS Store», — PlayStation Россия.
Sony повысила цены на сотни игр в российском PS Store в ночь с 26 на 27 сентября. По данным сайта PS Prices, подорожало более 800 позиций, среди которых Ratchet & Clank, «Человек-паук», Call of Duty: Black Ops 4, Final Fantasy VII Remake и другие. Это означает, что стоимость повысилась не только на игры от собственных студий компании, но и на проекты от сторонних разработчиков, таких как EA, Ubisoft, Take-Two, Bethesda, Square Enix и THQ Nordic.
Пока остаётся неясным, планируют ли издатели корректировать цены на свои актуальные предложения или повышение останется в текущем виде. Осталось дождаться комментариев от издательств.
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И после этого сосольщики мне будут рассказывать, что ПК — это дорого?:))
Большинство ААА-проектов разрабатывается под консоли. И если сравнивать число тех, кто играет на консоли и пекарей, то это всеравно что ж#пу с пальцем. Хорошие игры требуют больших вложений, индюшатину не учитываем. Закономерно, что и цены на игры будут расти; с другой стороны, никто не заставляет брать на старте — можно дождаться распродажи и взять игру с хорошей скидкой. А тот кто ещё юзает торренты, чтобы пиратить чужой труд. Посмотрим — как долго у разработчиков игр хватит энтузиазма делать игры для платформы с которой они ничего не зарабатывают, фритуплэй игры — отдельная история!
А вообще, с такими ценами консоли очень не выгодно становится покупать.
Сама консоль стоит почти 50000₽ и ещё игры по 6000₽.
Проще уж пк купить. Игры в Стиме дешевле стоят. Да и торенты есть.
Боюсь Сони потеряет наш рынок на то время, пока уровень жизни не начнёт расти у нас.
Т.е. навсегда?
Думаю это отчасти связано с новой консолью и обратной совместимостью.