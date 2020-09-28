Final Fantasy
В российском PlayStation Store на целый ряд позиций поднялись цены на игры. Представительство Sony подтвердило, что это не ошибка и прокомментировало ситуацию.

«Начиная с 26 сентября 2020 года, Sony Interactive Entertainment обновляет цены на контент в PlayStation Store в избранных странах. Вносимые изменения отражают текущие рыночные условия. Для России произойдёт увеличение стоимости на определённое количество позиций PS Store», — PlayStation Россия.

Sony повысила цены на сотни игр в российском PS Store в ночь с 26 на 27 сентября. По данным сайта PS Prices, подорожало более 800 позиций, среди которых Ratchet & Clank, «Человек-паук», Call of Duty: Black Ops 4, Final Fantasy VII Remake и другие. Это означает, что стоимость повысилась не только на игры от собственных студий компании, но и на проекты от сторонних разработчиков, таких как EA, Ubisoft, Take-Two, Bethesda, Square Enix и THQ Nordic.

Пока остаётся неясным, планируют ли издатели корректировать цены на свои актуальные предложения или повышение останется в текущем виде. Осталось дождаться комментариев от издательств.


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Источник:

Игромания Игромания

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