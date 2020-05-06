Новый сюжетный трейлер от студии Naughty Dog продолжения игры «Одни из нас» не сулит ничего хорошего для Элли. Видео демонстрирует кровавое путешествие, которое наполнено потерями и сожалениями.







«Когда жестокие и кровавые события разрушили хрупкий мир, обретенный Элли в Джексоне, героиня решила лично наказать виновных. Выслеживая их одного за другим, она вынуждена сталкиваться с тяжелыми физическими и эмоциональными последствиями своих поступков», — говорится в описании к трейлеру.



Запуск второй части игры получился непростым. Ранее разработчики были вынуждены перенести релиз из-за пандемии коронавируса. Незадолго до выхода в сеть утекли ключевые моменты продолжения. Напомним, эксклюзив для PlayStation выходит 19 июня.





