





Компания Sony оформила патент на необычное изобретение. Она разработала технологию, которая позволяет использовать в качестве беспроводного игрового контроллера повседневные вещи — кружку, ручку, яблоко, банан и подобное. Импровизированный контроллер не требуется подключать к источнику питания, главное требование к предмету — чтобы он не был светящимся.Sony приводит в патенте несколько изображений, иллюстрирующих то, как может выглядеть такой контроллер. Видно, что на банан наклеены кнопки для управления игрой. И указано, что распознавание действий с этими кнопками производится с помощью камер. Там же описывается система с контроллерами для обеих рук (например, для того, чтобы вращать руль или управлять рычагами танка). Такой способ управления можно применить не ко всем играм, поэтому в патенте указано, что распознавание виртуальных кнопок производится с использованием камер в VR-гарнитуре.Стоит понимать, что наличие этого патента у Sony вовсе не означает, что компания выпустит какой-либо продукт, в котором задействованы описанные технологии. Это может быть своего рода патентной защитой — чтобы идею не реализовал кто-то другой.Примечательно, что энтузиасты предложили подобный концепт управления в играх ещё в 2012 году. В их проекте задействованы электроды, регистрирующие нажатие, но способ применения гораздо шире — так можно создать не только геймпады, но и миниатюрные игровые площадки.