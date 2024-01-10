Sony представила электрокар, который управляется с джойстика от PlayStation 5

Олег

Sony

Фото: Sony Honda Mobility

Компания Sony удивила фанатов и зрителей прототипом электрокара, который управляется с контроллера. О нем написали в motor1.

Согласно источнику, электромобиль Afeela был создан в коллаборации с Honda на совместном предприятии Sony Honda Mobility. Прототип дебютировал на сцене CES 2024, и для его демонстрации Sony выбрала максимально эффектный способ.

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sony-afeela-ps5-controller.jpg

Президент и главный операционный директор Sony Honda Mobility Изуми Каваниси вышел на сцену, держа в руках контроллер от Sony PlayStation 5. Именно с этого джойстика он управлял электрокаром, который выкатился следом.

Фото: Sony Honda Mobility
Фото: Sony Honda Mobility

Фото: Sony Honda Mobility
Фото: Sony Honda Mobility

Фото: Sony Honda Mobility
Фото: Sony Honda Mobility

Фото: Sony Honda Mobility
Фото: Sony Honda Mobility

Впервые Sony Afeela был представлен на SEC 2020, и с тех пор немного изменился визуально. Рулевое колесо новинки теперь напоминает скандальный руль Tesla Plaid, а перед лицом водителя и пассажира развернулся огромный дисплей во всю ширину торпедо. Электромобиль получил два мотора, по одному на каждую ось. Они выдают по 241 л.с. и питаются от аккумулятора 91 кВт-ч. Предзаказ будет открыт в следующем году, а первые поставки запланированы на 2026-й. 

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Источник:
motor1
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Комментарии

kardigan
+3403
kardigan
Идея не нова. Помнится джойстик подешевле использовался в батискафе, который всхлопнулся вместе с миллиардерами , которые хотели взглянуть на Титаник
Сегодня в 13:57
#
0
FallenLord
Главное не подключать этот джойстик к авто кабелем, а то эти 91кВт/ч так на парковке и останутся))
Сегодня в 14:46
#
banditos
+145
banditos
Главное не перепутать с реальностью;)))
Сегодня в 16:10
#
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