Sony представила электрокар, который управляется с джойстика от PlayStation 5

Фото: Sony Honda Mobility



Компания Sony удивила фанатов и зрителей прототипом электрокара, который управляется с контроллера. О нем написали в motor1.



Согласно источнику, электромобиль Afeela был создан в коллаборации с Honda на совместном предприятии Sony Honda Mobility. Прототип дебютировал на сцене CES 2024, и для его демонстрации Sony выбрала максимально эффектный способ.





Президент и главный операционный директор Sony Honda Mobility Изуми Каваниси вышел на сцену, держа в руках контроллер от Sony PlayStation 5. Именно с этого джойстика он управлял электрокаром, который выкатился следом.Впервые Sony Afeela был представлен на SEC 2020, и с тех пор немного изменился визуально. Рулевое колесо новинки теперь напоминает скандальный руль Tesla Plaid, а перед лицом водителя и пассажира развернулся огромный дисплей во всю ширину торпедо. Электромобиль получил два мотора, по одному на каждую ось. Они выдают по 241 л.с. и питаются от аккумулятора 91 кВт-ч. Предзаказ будет открыт в следующем году, а первые поставки запланированы на 2026-й.