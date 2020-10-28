Sony в своем официальном блоге рассказала о новом приложении PlayStation для мобильных устройств. Сообщается, что обновленная версия PS App уже доступна в App Store и Google Play. В ряд нововведений вошли голосовой чат, встроенный доступ к PS Store и новый дизайн.
Список ключевых особенностей обновленного приложения PS App:
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Список ключевых особенностей обновленного приложения PS App:
- Обновленный пользовательский интерфейс — это первое, что бросается в глаза, когда вы запускаете обновленное приложение PS App. На новом начальном экране вы сможете сразу же увидеть, во что играют ваши друзья, увидеть информацию о недавно сыгранных играх и взглянуть на список призов.
- Встроенная система обмена сообщениями – разработчики интегрировали PS Messages в обновленное приложение PS App, так что вам теперь не придется переключаться между ними, чтобы общаться с друзьями. Теперь PS Messages больше не будет доступно как отдельное приложение. Все ваши существующие сообщения и диалоги будут перенесены из PS Messages в обновленное приложение PSApp.
- Голосовой чат и группы тусовки — теперь вы можете создавать группы тусовки в PS App и общаться одновременно с 15 пользователями с помощью голосового чата на мобильном устройстве.
- Встроенный доступ PlayStation Store и удаленная загрузка материалов — благодаря встроенному PS Store совершать покупки и просматривать товары станет еще удобнее и быстрее; кроме того, вы сможете удаленно загружать игры и дополнения прямо на свою PS4 или PS5.
- Новые возможности для PS5 – после выхода PS5 вы сможете удаленно запускать игры, управлять памятью своей консоли, когда у вас заканчивается свободное место для загрузки игр, и быстро входить в учетную запись на PS5 с помощью приложения PS App.
- Все свежие новости PlayStation под рукой — во вкладке «Обзор» вы сможете увидеть официальные новости от разработчиков игр и публикации в PS Blog, благодаря чему вы всегда будете в курсе всех событий из мира PlayStation.
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