Sony в своем официальном блоге рассказала о новом приложении PlayStation для мобильных устройств. Сообщается, что обновленная версия PS App уже доступна в App Store и Google Play. В ряд нововведений вошли голосовой чат, встроенный доступ к PS Store и новый дизайн.



Список ключевых особенностей обновленного приложения PS App:
  • Обновленный пользовательский интерфейс — это первое, что бросается в глаза, когда вы запускаете обновленное приложение PS App. На новом начальном экране вы сможете сразу же увидеть, во что играют ваши друзья, увидеть информацию о недавно сыгранных играх и взглянуть на список призов.
  • Встроенная система обмена сообщениями  разработчики интегрировали PS Messages в обновленное приложение PS App, так что вам теперь не придется переключаться между ними, чтобы общаться с друзьями. Теперь PS Messages больше не будет доступно как отдельное приложение. Все ваши существующие сообщения и диалоги будут перенесены из PS Messages в обновленное приложение PSApp.
PS App
  • Голосовой чат и группы тусовки — теперь вы можете создавать группы тусовки в PS App и общаться одновременно с 15 пользователями с помощью голосового чата на мобильном устройстве.
  • Встроенный доступ PlayStation Store и удаленная загрузка материалов — благодаря встроенному PS Store совершать покупки и просматривать товары станет еще удобнее и быстрее; кроме того, вы сможете удаленно загружать игры и дополнения прямо на свою PS4 или PS5.
PS App
  • Новые возможности для PS5  после выхода PS5 вы сможете удаленно запускать игры, управлять памятью своей консоли, когда у вас заканчивается свободное место для загрузки игр, и быстро входить в учетную запись на PS5 с помощью приложения PS App.
  • Все свежие новости PlayStation под рукой — во вкладке «Обзор» вы сможете увидеть официальные новости от разработчиков игр и публикации в PS Blog, благодаря чему вы всегда будете в курсе всех событий из мира PlayStation.
Новое приложение PS App можно загрузить из App Store и Google Play.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

PlayStation PlayStation

Ссылки по теме:

Размеры PlayStation 5 сравнили с Xbox Series X и Series S Размеры PlayStation 5 сравнили с Xbox Series X и Series S

PlayStation 2 исполнилось 20 лет: вспоминаем любимые игры PlayStation 2 исполнилось 20 лет: вспоминаем любимые игры

Приложение Apple TV выходит на PlayStation 4 и PS5 Приложение Apple TV выходит на PlayStation 4 и PS5