Sony представила три новых цвета PlayStation 5 Slim

Олег

PS5 Slim

Фото: Sony

На выставке CES 2024 компания Sony анонсировала новые цвета корпуса своей бюджетной консоли. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, внутреннее содержание Sony PS5 Slim осталось неизменным — фанатам доступны сменные боковые панели, которые можно приобрести и установить на свой девайс вместо заводских. Элементы корпуса выпущены в трех расцветках: красный, синий и серебро.

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Панели можно будет приобрести по цене от $54,99 за комплект. По текущему курсу это составляет примерно 5000 рублей. 

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Источник:
SamMobile
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