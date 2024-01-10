Sony представила три новых цвета PlayStation 5 Slim

Фото: Sony



На выставке CES 2024 компания Sony анонсировала новые цвета корпуса своей бюджетной консоли. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, внутреннее содержание Sony PS5 Slim осталось неизменным — фанатам доступны сменные боковые панели, которые можно приобрести и установить на свой девайс вместо заводских. Элементы корпуса выпущены в трех расцветках: красный, синий и серебро.



Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым. На выставке CES 2024 компания Sony анонсировала новые цвета корпуса своей бюджетной консоли. Об этом пишет SamMobile.Согласно источнику, внутреннее содержание Sony PS5 Slim осталось неизменным — фанатам доступны сменные боковые панели, которые можно приобрести и установить на свой девайс вместо заводских. Элементы корпуса выпущены в трех расцветках: красный, синий и серебро.



Панели можно будет приобрести по цене от $54,99 за комплект. По текущему курсу это составляет примерно 5000 рублей.