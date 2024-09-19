Sony представила юбилейную PS5 и аксессуары. На всех не хватит!



Компания Sony напомнила о юбилее бренда PlayStation и выпустила лимитированную версию консоли в честь этого события. Подробности опубликованы на официальном сайте бренда. Новинка вышла под именем PlayStation 30th Anniversary — как понятно из названия, бренд отмечает 30-летие.





«Новые ограниченные тиражи отдают дань уважения 30 замечательным годам игр; путешествие, которое стало возможным благодаря страсти и поддержке наших фанатов и талантливых разработчиков игр. Напоминая самую первую консоль PlayStation, выпущенную 3 декабря 1994 года, это ограниченное тиражное предложение использует оригинальный цветовой дизайн PlayStation и интегрирует его в новейшую линейку аппаратных продуктов PS5», — пишет Sony.





















Тираж вместе со стилизованными аксессуарами назван «очень ограниченным» и начнет продаваться с 21 ноября текущего года. Заявлено 12300 единиц девайсов.