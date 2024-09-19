Sony представила юбилейную PS5 и аксессуары. На всех не хватит!

Олег

Sony


Компания Sony напомнила о юбилее бренда PlayStation и выпустила лимитированную версию консоли в честь этого события. Подробности опубликованы на официальном сайте бренда. Новинка вышла под именем PlayStation 30th Anniversary — как понятно из названия, бренд отмечает 30-летие.

«Новые ограниченные тиражи отдают дань уважения 30 замечательным годам игр; путешествие, которое стало возможным благодаря страсти и поддержке наших фанатов и талантливых разработчиков игр. Напоминая самую первую консоль PlayStation, выпущенную 3 декабря 1994 года, это ограниченное тиражное предложение использует оригинальный цветовой дизайн PlayStation и интегрирует его в новейшую линейку аппаратных продуктов PS5», — пишет Sony. 
Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

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Тираж вместе со стилизованными аксессуарами назван «очень ограниченным» и начнет продаваться с 21 ноября текущего года. Заявлено 12300 единиц девайсов. 

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Источник:
Sony
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Комментарии

Mers
+5287
Mers
Не, ну геймпад прям кайф. Я свой тоже закостомил. Все кнопки олдскульные поставил.
Вчера в 23:08
#
tellurian
+1843
tellurian
Красивый вариант.
Скоро на досках объявлений по космическим ценам.
Сегодня в 06:46
#
tellurian
+1843
tellurian
Epic сегодня две игры раздает
The Last Stand: Aftermath и ТОЕМ
Сегодня в 07:38
#
Mers
+5287
Mers tellurian
Спасибо, чуть не забыл)
Сегодня в 10:59
#

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