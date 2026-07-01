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Sony прекратит выпускать диски для PlayStation. Скоро все игры будут только в цифре

Фархад


Японская контора по созданию игросодержащих продуктов Sony официально заявила, что с января 2028 года прекратит выпуск физических дисков для консолей PlayStation. 

Все будущие релизы будут распространяться исключительно в цифровом виде через PlayStation Store. При этом игры, вышедшие до этой даты, по-прежнему можно будет приобрести на физических носителях.

В компании объяснили решение изменением предпочтений аудитории. По словам представителей Sony, большинство пользователей уже давно покупают игры в цифровом формате, поэтому отказ от дисков позволит лучше соответствовать современным привычкам игроков. Фактически это означает завершение многолетней эпохи физических изданий для новых проектов PlayStation.

Многие пользователи сети отмечают, что цифровые версии нельзя перепродать, сложнее передавать другим пользователям, а доступ к купленным играм полностью зависит от учетной записи и работы серверов Sony. Как известно, компания даже не помогает в случае угона аккаунта, а значит, геймеры рискуют потерять сотни тысяч часов и кучу денег в случае каких-либо проблем.
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Источник:
PS
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Комментарии (1)

+729
den3221
Экономия, цифровую версию не перепродать! Как обычно ничего нового больше заработка для корпорации.
29 минут назад
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