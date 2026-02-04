Top.Mail.Ru

Sony PSP Pro Max заказывали? Представлена MANGMI Pocket Max — портативная консоль на Android с OLED на 144 Гц

Фархад



Китайская MANGMI представила новую портативную игровую консоль Pocket Max, которая внешне напоминает ту самую PSP, а по мощности потянет даже тайтлы с Nintendo Switch. Пожалуй, это заявка на одну из самых интересных бюджетных портативок года

Модель получила чип Snapdragon 865 с графикой Adreno 650, что обеспечивает стабильную работу требовательных мобильных игр и эмуляторов, включая возможность запуска актуальных проектов из Steam. Главная фича MANGMI Pocket Max — 7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1920х1080 пикселей. Панель выдает контрастность 100 000:1, пиковую яркость до 800 нит и охватывает 150% гаммы sRGB. Это заметный апгрейд на фоне других портативок с IPS-экранами.



Кроме того, MANGMI Pocket Max предлагает магнитную модульную систему кнопок с механическими микропереключателями, аналоговыми джойстиками с RGB-подсветкой и триггерами с эффектом Холла для точного аналогового ввода. За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 27 Вт. Устройство работает на Android 13 с оболочкой M SPACE 2.0, предлагая упрощенный интерфейс и быстрый доступ к игровым функциям.

Продажи MANGMI Pocket Max стартуют уже 5 февраля по цене от $199 за версию на 8/128 ГБ.
3
Источник:
Wccftech
