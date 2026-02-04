Sony PSP Pro Max заказывали? Представлена MANGMI Pocket Max — портативная консоль на Android с OLED на 144 Гц

Китайская MANGMI представила новую портативную игровую консоль Pocket Max, которая внешне напоминает ту самую PSP, а по мощности потянет даже тайтлы с Nintendo Switch. Пожалуй, это заявка на одну из самых интересных бюджетных портативок года
Кроме того, MANGMI Pocket Max предлагает магнитную модульную систему кнопок с механическими микропереключателями, аналоговыми джойстиками с RGB-подсветкой и триггерами с эффектом Холла для точного аналогового ввода. За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 27 Вт. Устройство работает на Android 13 с оболочкой M SPACE 2.0, предлагая упрощенный интерфейс и быстрый доступ к игровым функциям.
Продажи MANGMI Pocket Max стартуют уже 5 февраля по цене от $199 за версию на 8/128 ГБ.