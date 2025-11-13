Top.Mail.Ru

Sony разрешила покупать игры на PlayStation с любых карт без привязки к региону

Фархад

Sony

Японская контора консоледелов Sony внезапно сняла региональные ограничения по оплате в PlayStation Store для стран, где нет своего магазина. Мы проверили — всё работает.

Для теста мы оплатили игру в польском регионе картой VISA банка одной из стран СНГ — оплата прошла моментально. На этапе заполнения данных, нужно ввести адрес страны, выпустившей карту, а также данные владельца. Помимо игр, с карт можно пополнять баланс PSN и покупать подписки PS Plus.

Ждём, когда Sony разрешит менять регионы.
1
