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Sony сможет включить Call of Duty в подписку PlayStation Plus, если пойдёт на условия Microsoft

Фархад

COD

Компания Microsoft предложила Sony право включить игры серии Call of Duty в подписку PlayStation Plus в обмен на одобрение сделки с Activision Blizzard, сообщает Bloomberg.

По данным издания, производитель Xbox прикладывает все усилия, чтобы успокоить Федеральную торговую комиссию США (FTC) и получить одобрение на приобретение Activision Blizzard за $69 млрд.

В свою очередь, Sony больше не сможет открыто заявлять о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard с целью подавления конкуренции на рынке консолей.

Ранее глава Xbox Фил Спенсер пообещал продолжить выпуск всех игровых франшиз приобретаемой студии на консоли PlayStation. Недавно он заключил аналогичное соглашение с Nintendo.

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Источник:
Bloomberg
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