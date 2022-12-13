Sony сможет включить Call of Duty в подписку PlayStation Plus, если пойдёт на условия Microsoft

Компания Microsoft предложила Sony право включить игры серии Call of Duty в подписку PlayStation Plus в обмен на одобрение сделки с Activision Blizzard, сообщает Bloomberg.По данным издания, производитель Xbox прикладывает все усилия, чтобы успокоить Федеральную торговую комиссию США (FTC) и получить одобрение на приобретение Activision Blizzard за $69 млрд.В свою очередь, Sony больше не сможет открыто заявлять о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard с целью подавления конкуренции на рынке консолей.Ранее глава Xbox Фил Спенсер пообещал продолжить выпуск всех игровых франшиз приобретаемой студии на консоли PlayStation. Недавно он заключил аналогичное соглашение с Nintendo.