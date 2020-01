Компания Sony запустила специальный сайт , который собирает и представляет в дружелюбном виде всю вашу статистику за 2019 год. Также на странице есть отдельный раздел, который покажет сколько всего времени вы потратили на игры в прошедшем году.Специальный раздел Sony также предоставляет информацию о полученных трофеях, любимых жанрах, загруженных играх по подписке PS Plus. За подведение итогов компания поощряет геймеров специальной темой и аватаром. Для этого нужно нажать кнопку «Погасить призы».Помимо этого, Sony не забыла похвастаться тем, что раздала бесплатно 24 игры подписчикам сервиса PS Plus, а в конце странице компания напомнила о самых главных играх, которые ждут нас в 2020 году: The Last Of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 и Ghost of Tsushima.