





Согласно новому корпоративному отчету Sony за 2020 финансовый год, компания готова расширить свою присутствие на платформе ПК. Сообщается, что издатель рассматривает возможность выпуска собственных игр для компьютеров с Windows, чтобы стимулировать дальнейший рост прибыли.В начале этого месяца состоялся релиз на ПК Horizon Zero Dawn, которая сохраняла статус PS4-эксклюзива с 2017 года. Возможно таким образом Sony пытается вызвать интерес у новой аудитории к своей консоли следующего поколения, поскольку для неё анонсирован сиквел, получивший название Horizon Forbidden West. Помимо игры от студии Guerrilla Games, на ПК также вышли Death Stranding и проекты от Quantic Dream, в которые ранее можно было поиграть только на PlayStation 4.Что касается цифр, глобальные продажи PS4 составили 112,1 миллиона единиц, среднемесячное количество активных пользователей PSN — 113 миллионов, а количество подписчиков PS Plus — 45 миллионов. Sony планирует увеличивать качество и количество эксклюзивов для своей платформы.Также стало известно, что Sony Interactive Entertainment продолжит инвестировать и приобретать другие студии с «богатым творческим потенциалом» для усиления Worldwide Studios. Компания планирует и дальше развивать VR — это необходимо для вовлечения пользователей.