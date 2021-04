Sony работает над ремейком игры The Last of Us для PlayStation 5. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.Он рассказал о внутренней студии Sony Visual Arts Service Group. Она ранее помогала основным студиям компании с анимацией и артом, а в 2018 году студия решила заняться разработкой игр самостоятельно. Они хотели создать ремейк Uncharted, однако позже остановились на The Last of Us для PS5.В итоге, Sony отдала проект Naughty Dog, автору оригинальной серии TLOU, а саму студию закрыла. В игру добавят улучшения графики и геймплея из The Last of Us Part II, выпущенной в 2020 году.Шрайер также сказал, что студия Sony Bend пыталась создать Days Gone 2. Однако Sony отказала разработчикам из-за неоднозначных отзывов об оригинальной игре и длительности работы над проектом. Японцы в принципе не любят отдавать игры на разработку не топовым студиям.The Last of Us впервые была выпущена в 2013 году для PlayStation 3, год спустя был выпущен ремастер для PlayStation 4. В 2020 году вышла вторая часть франшизы The Last of Us Part II.