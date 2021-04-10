Sony работает над ремейком игры The Last of Us для PlayStation 5. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.
Он рассказал о внутренней студии Sony Visual Arts Service Group. Она ранее помогала основным студиям компании с анимацией и артом, а в 2018 году студия решила заняться разработкой игр самостоятельно. Они хотели создать ремейк Uncharted, однако позже остановились на The Last of Us для PS5.
В итоге, Sony отдала проект Naughty Dog, автору оригинальной серии TLOU, а саму студию закрыла. В игру добавят улучшения графики и геймплея из The Last of Us Part II, выпущенной в 2020 году.
Шрайер также сказал, что студия Sony Bend пыталась создать Days Gone 2. Однако Sony отказала разработчикам из-за неоднозначных отзывов об оригинальной игре и длительности работы над проектом. Японцы в принципе не любят отдавать игры на разработку не топовым студиям.
The Last of Us впервые была выпущена в 2013 году для PlayStation 3, год спустя был выпущен ремастер для PlayStation 4. В 2020 году вышла вторая часть франшизы The Last of Us Part II.
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