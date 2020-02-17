Представитель службы поддержки PlayStation в коротком сообщении анонсировал закрытие всех форумом. По его словам, они станут не доступны после 27 февраля.
Компания призывает всех своих пользователей перенести обсуждения в официальные сообщества «ВКонтакте», Twitter, Instagram и Facebook. Причины этого решения не сообщаются. Возможно это как-то связано с тем, что привычные форумы теряют свою актуальность на фоне социальных сетей.
Недавно Sony запустила регистрацию на новостную рассылку по поводу запуска PlayStation 5. Возможно, таким образом компания планирует привлечь пользователей к своим социальным сетям, а также анонсам своей консоли следующего поколения.
Компания призывает всех своих пользователей перенести обсуждения в официальные сообщества «ВКонтакте», Twitter, Instagram и Facebook. Причины этого решения не сообщаются. Возможно это как-то связано с тем, что привычные форумы теряют свою актуальность на фоне социальных сетей.
Недавно Sony запустила регистрацию на новостную рассылку по поводу запуска PlayStation 5. Возможно, таким образом компания планирует привлечь пользователей к своим социальным сетям, а также анонсам своей консоли следующего поколения.
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