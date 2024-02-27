Сообщества Steam попали в реестр запрещённых ресурсов

Александр
Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов раздел «Сообщества» игрового магазина Steam. Это сделано на основании обращения МВД от 22 февраля 2024 года, в котором указано, что ресурс «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».



«Сообщества» являются частью платформы Steam, они предоставляют доступ к фанатскому и официальному контенту для игр и программ и размещены на отдельном сайте — steamcommunity.com. Причина запрета пока неизвестна, но если операторы и провайдеры начнут блокировать этот раздел, игроки в России потеряют доступ к профилям, спискам друзей, «Мастерской» и «Торговой площадке». В настоящее время в сервисе проверки ограничения доступа к сайтам страница Steam Community отсутствует, к ней не применяли ограничительных мер.

Примечательно, что Роскомнадзор вносил Steam в реестр запрещённых ресурсов в 2015 году из-за публикации на одной из страниц информации о наркотиках. Тогда до блокировки этой платформы так и не дошло.


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Роскомнадзор сообщил, что Сообщества Steam не будут заблокированы. Компании было направлено предупреждение о наличии требующего удаления контента, факт направления такого уведомления и был отражен включением в реестр. Сейчас контент удален, но сам реестр еще не обновлен.

Обновлено: сайт убран из реестра запрещённых.
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Комментарии

tellurian
+1920
tellurian
Роскомнадзор удалил страницу Steamcommunity из реестра запрещённых сайтов.
2 часа назад в 16:56
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