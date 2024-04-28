Составлен ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России. Есть даже Hyundai Creta

В сети появился список кроссоверов-иномарок, которые сейчас можно купить в России за самый доступный прайс. Рейтинг составили «Автоновости дня».
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Согласно источнику, речь идет о полноприводных моделях, которые смогут проехать на бездорожье или в снегу. Большинство бюджетных кроссоверов выпускаются переднеприводными, но есть и несколько вариантов с обеими ведущими осями. Вот что получилось:
- Haval Jolion. Этот внедорожник оказался самым доступным из иномарок. В нём 1,5-литровый 150-сильный турбомотор и 7-ступенчатый «робот». Машину 2023 года выпуска в комплектации Elite можно приобрести от 2 219 000 рублей.
Фото: Haval
- Solaris HC. Который, по сути, представляет собой бестселлер Hyundai Creta, ранее собиравшийся под Санкт-Петербургом. Теперь его производство перезапущено под новым брендом, но внутри это тот же самый «кореец», что и раньше. За 2 517 000 рублей можно купить полноприводную версию с мотором 1,6 литра мощностью 121 л.с. и МКПП.
- Haval F7. Китайский кроссовер в комплектации Elite очень похож на Jolion по характеристикам и отличается от него внутренним оснащением и опциями. Ценник — от 2 599 000 рублей.
- Haval F7x. То же самое, но в несколько ином кузове, напоминающем лифтбэк. Полноприводная версия Elite стоит от 2 649 000 рублей.
Фото: Chery
- Chery Tiggo 7 Pro Max. Кроссовер из Поднебесной, подсмотревший нейминг у Apple, предлагает 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную КПП. Опциональное оснащение довольно богатое, ценник — от 2 815 000 рублей.
Все указанные цены приведены с учетом скидок и «понижаторов» от дилеров.