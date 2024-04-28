Составлен ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России. Есть даже Hyundai Creta



В сети появился список кроссоверов-иномарок, которые сейчас можно купить в России за самый доступный прайс. Рейтинг составили «Автоновости дня».







Согласно источнику, речь идет о полноприводных моделях, которые смогут проехать на бездорожье или в снегу. Большинство бюджетных кроссоверов выпускаются переднеприводными, но есть и несколько вариантов с обеими ведущими осями. Вот что получилось:



